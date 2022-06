Una Vita anticipazioni: resa dei conti tra Valeria e Rodrigo

Una Vita Anticipazioni: ad Acacias arriva finalmente la resa dei conti tra Valeria e il suo vero marito Rodrigo. La donna scoprirà finalmente la verità su come sono andate le cose.

Le anticipazioni di Una vita rivelano dinamiche ed episodi che non devi assolutamente perderti se sei una fan della famosa soap opera spagnola. Questa volta, infatti, assisteremo ad un confronto di fuoco che cambierà nuovamente le dinamiche ad Acacias.

Nulla di particolarmente nuovo considerato che i telespettatori sono abituati ai continui colpi di scena da parte degli autori, ma questa volta sarà diverso perchè gli intrecci non si risparmiano e sono pronti a mostrare la verità nuda e cruda dando non poche delusioni ai diretti interessati che dovranno fare i conti con nuovi scenari in quanto il tutto è ben peggio di quanto avevano sempre immaginato.

Le nuove anticipazioni di Una vita svelano il confronto di fuoco che vedrà protagonisti Valeria e il suo vero marito Rodrigo, pronto a raccontarle per la prima volta come stanno davvero le cose.

Anticipazioni Una Vita: Valeria scopre tutta la verità su Rodrigo

Vi abbiamo già svelato il terribile piano di Genoveva. La donna ha riportato dalla Germania, Rodrigo e vuole collaborare con lui per la realizzazione del gas tossico che aveva preparato per Aurelio Quesada e che poi si era rifiutato di preparare visto i suoi loschi scopi.

La donna però si è vista bene di dire al suo alleato di aver trovato l’uomo, ma quest’ultimo conosce tutta la verità in quanto in casa di lei ha una spia, il maggiordomo, pronto a raccontargli ogni cosa ed è pronto a vedere fino a dove si spingerà. Rodrigo, però, di collaborare non ne vuole proprio sapere e riesce a scappare per raggiungere sua moglie.

Rodrigo e Valeria si ritrovano faccia a faccia e il loro finale è tutt’altro che dolce. Molto lontano da quello che si proposte per la nuova coppia ad Acacias. Il chimico rivela a sua moglie tutta la verità, che ha un mancamento appena lo vede, in quanto non è stato ricercato da alcuni criminali ma è stato lui a scappare andando via dopo aver dato fuoco al laboratorio.

Valeria è più delusa che mai in quanto questo conferma che lui non è stato costretto a scappare ma l’ha volutamente abbandonata.