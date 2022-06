Una Vita anticipazioni: nuovo amore ad Acacias? Gli inequivocabili segnali

Una Vita anticipazioni: un nuovo amore potrebbe arrivare ad Acacias. I segnali sono davvero inequivocabili ed arrivati a questo punto tutto può cambiare.

Una Vita è una delle soap opera più amate dal pubblico del piccolo schermo degli italiani che non sta facendo i salti di gioia nel sapere che a breve il loro programma preferito giungerà al termine.

Ebbene sì, come sicuramente saprai la soap opera spagnola nella sua terra di origine è terminata tempo fa e per questo motivo per noi spettatori italiani non solo è possibile conoscere tutte le anticipazioni ma anche quando avverrà il capitolo finale. Niente paura, però, c’è ancora un po’ di tempo per quel momento anche perchè un nuovo amore sta nascendo ad Acacias e i segnali che i due protagonisti si sono lanciati sembrano parlare chiaro.

Come ogni storia d’amore che si rispetti, però, c’è qualcuno che non sembra essere affatto contento di questa possibile unione e mette subito in chiaro le cose affinché il loro rapporto non si evolva in qualcosa di più. Curiosa di conoscere che cosa sta per accadere? Allora leggi subito tutte le anticipazioni di Una Vita.

Anticipazioni Una Vita: gli inequivocabili segnali parlano di un nuovo amore ad Acacias

Le anticipazioni di Una Vita, che ha svelato il nuovo piano di Genoveva, rivelano che una coppia è pronta a formarsi per le strade di Acacias ma qualcuno è già pronta ad ostacolare questo forte sentimento.

Ma di chi stiamo parlando? Sarà impossibile non notare durante il corso delle puntate del feeling che sta nascendo tra Guillermo e Azucena. I due sono sempre più affiatati e tutti si sono accorti di questo perfino il padre di lui che non vede assolutamente di buon occhio il rapporto tra i due giovani.

Per questo motivo, direttamente soltanto lui sa essere, Pascual mette alle strette Guillermo affermando che non deve assolutamente farsi tentare dall’amore giovanile ma che deve unicamente concentrarsi sul suo percorso di studio in quanto è l’unico che può garantirgli un degno futuro.

Il ragazzo è rimasto piuttosto scosso da quando sta accadendo, molto probabilmente perché era il primo a non ammettere del sentimento che iniziava a provare dentro di sé, ma dopo lo scontro con suo padre, senza dimenticare anche che un caro amico come Liberto che si trova con le spalle al muro, tutto è diventato più reale e si ritrova di fronte a questa nuova consapevolezza.

Le nuove anticipazioni di Una Vita sono pronte a tenere ben alta la soglia di attenzione da parte del pubblico del piccolo schermo e siamo sicuri che questa nuova storia arriverà dritta al loro cuore.