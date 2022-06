Una Vita anticipazioni: dramma per Ignacio, Genoveva lo minaccia

Una Vita anticipazioni. Un inaspettato dramma per Ignacio, arriva per lui una terribile minaccia da parte di Genoveva Salmeron…Scopriamo di più!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Genoveva minaccia Ignacio?

Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si intensificherà sempre di più le vicende e la drammaticità di tutto quello che sta per succedere. La dark lady non demorde e inizia a minacciare anche Ignacio Quiroga (Marco Caceres)

Secondo le anticipazioni nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. Nel corso delle settimane scorse vi avevamo già anticipato la drammaticità delle nuove puntate e la situazione ad Acacias dopo lo scoppio della bomba nel 1915.

Nelle nuove puntate di Una Vita, Ignacio Quiroga (Marco Caceres) per fare in modo di non far scoprire alla moglie Alodia (Abril Montilla) il suo tradimento stringerà un patto segreto con la dark lady, Genoveva Salmeron!

Tutto avrà origine dai presunti malori di Genoveva e dal fatto che secondo il maggiordomo Marcelo la donna sia in stato interessante. Da un certo punto di vista la presunta gravidanza di Genoveva placherà i bollenti spiriti di Aurelio che desisterà dal voler portare al termine la sua missione di uccidere la moglie; dall’altro Genoveva non vorrà avere un bambino, soprattutto un bambino dal Quesada.

Ed è in questo contesto che entra in gioco Ignacio. Genoveva andrà a trovarlo per farsi visitare e qui capirà che tutte le congetture sono vere: è incinta. A questo punto raccomanderà al nipote di Bellita (Maria Gracia) la massima riservatezza sulla faccenda perché non intende far nascere il bambino. Per tale motivo chiederà al Quiroga il nome di uno specialista per interrompere la gravidanza, in modo illegale.

Se in un primo momento il giovane medico cercherà di tirarsi indietro, alla fine dovrà cedere alle richieste della dark lady. Genoveva infatti ha un asso nella manica: svelare ad Alodia i tradimenti di Ignacio.