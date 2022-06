5 capi economici in linea con la tendenza hippie anni ’60 tornata in voga

La moda hippie anni ’60 è tornata in voga e possiamo riproporla sempre, tutti i giorni, senza dover spendere troppo: ecco 5 capi che costano meno di 50 euro.

Erano gli anni ’60, regnavano pace, amore e buona musica. La moda era basata su fantasie floreali, occhiali tondi, frange ovunque e comunque. C’erano colori accesi e vibranti dappertutto.

Nel frattempo, da allora sono passati più di 60 anni, ma ricordiamo ancora quei tempi con nostalgia. E non solo per lo spirito, ma anche per come questo si ripercuoteva su tutto, moda compresa.

E così oggi continuiamo a rivangare il passato, cercando di ritrovare quelle fantasie vibranti, quello stile fresco, quei colori sgargianti.

E pare che anche le case di moda di tutto il mondo vogliano riprendere quello stile e riportarlo ai giorni nostri, magari semplicemente leggermente rinnovato.

Allora abbiamo visto sfilare sulle passerelle dei brandi più importanti – come Dior, Alberta Ferretti, Missoni e tantissimi altri – capi dall’estetica spiccatamente hippie.

Qualche esempio? Gli abiti in crochet multicolor di Marco Rambaldi, i tailleur di Chanel, le fantasie coloratissime di Etro.

Ma possiamo riproporre lo stile hippie con meno di 50 euro? Certo che sì. Ecco quindi 5 capi che possono fare al caso tuo.

5 capi in stile hippie che costano meno di 50 euro

Possiamo ritrovare capi in pieno stile hippie davvero ovunque. Li abbiamo sempre visti girare per il mondo, anche se in alcuni periodi storici sono rimasti in disparte.

Ma oggi più che mai – ovviamente tranne la famosa decade da cui è partito tutto – sono tornati in voga e sembrano essere destinati a restare glamour per molto tempo.

Vuoi sapere come essere in linea con questo trend senza spendere troppo? Ecco 5 capi in perfetto stile hippie low cost (costano meno di 50 euro ciascuno).

Se ti piace l’idea di essere alla moda, ma senza spendere un capitale, ecco altri 5 capi che possono fare al caso tuo.

Copricostume

Nell’epoca dei figli dei fiori le frange erano davvero ovunque. Venivano applicate all’epoca sulle giacche, sugli stivali, sugli accessori e nessuno aveva paura di indossarle contemporaneamente su più capi. Chi aveva scritto la moda dei tempi non aveva di certo specificato che fosse un reato farlo.

Da allora ovviamente è passato del tempo e le mode sono cambiate, quindi per creare un look moderno e non cadere negli eccessi, possiamo puntare su un solo capo per volta con frange.

Eccone ad esempio uno – che potrai trovare su Shein a soli 12 euro – in pieno stile hippie, ma ridisegnato in chiave contemporanea.

Trattasi di un copricostume, quindi questo è il momento perfetto per acquistarlo ed essere alla moda al 100%.

Top con frange

Come sopra, se vuoi essere in linea con lo stile hippie non puoi non puntare sulle frange.

Quindi ecco un top – che potrai trovare su Shein a soli 4 euro – che ti potrà accompagnare in questa stagione.

Con cosa indossarlo? Con un jeans e dei sandali con tacco, se vuoi indossarlo di sera, ma anche con uno shorts bianco e dei sandali alla schiava se vuoi indossarlo di giorno. Insomma, l’importante è non strafare e mantenersi sobri il più possibile, come abbiamo anticipato.

Abito total black con frange

Come sopra al cubo. Sì, perché abbiamo già detto che per essere perfettamente in linea con lo stile hippie non possiamo assolutamente farne a meno e quindi, dopo averle applicate su un copricostume e su un top, perché non passare anche ad un abito?

Ecco quindi un abito – che potrai trovare su Shein a soli 15 euro – che potrai indossare sia di giorno che di sera per tutta la bella stagione.

Ti basterà abbinarlo a dei sandali flat nel primo caso e con tacco a spillo nel secondo, ma in entrambi i casi tutti bianchi, per creare anche un contrasto black & white che non fa mai male ed è sempre raffinato ed avrai un perfetto look boho – chic.

Abito colorato

Le reminiscenze flower power passano anche dalle stampe e dalle nuance. Ricordiamo tutte le iconiche fantasie floreali, che sono tornate in voga, adattandosi perfettamente ad ogni capo.

In questo caso parliamo di fantasia sì, ma non propriamente floreale, ma pur sempre in linea con lo stile figlio dei fiori che vogliamo richiamare.

Ecco quindi un abito – che su Shein costa soli 14 euro – che potrà accompagnarti ad esempio per una cena informale. Con cosa abbinarlo? Con dei sandali flat alla schiava beige (oppure anche con tacco midi andranno benissimo).

Gonna con spacco laterale

Come sopra, ma questa volta traslato su una gonna lunga con spacco laterale. L’estetica boho intrinseca in questa gonna la rende in perfetto stile trend estate 2022.

E allora ecco che ti basterà andare su Shein ed acquistarla a soli 10 euro per poter rivivere quelle atmosfere in pieno Festival di Woodstock, quando bastavano un po’ rock’n’roll, tanto amore libero ed una massiccia dose di buona musica (in cui Jimi Hendrix dominava) per rendere ogni giornata perfetta.

Erano gli anni ’60 e sono passati ormai più di 50 anni da allora. Le mode sono cambiate, i tempi hanno iniziato a correre e così anche le tendenze si sono evolute. Ma il look hippie – boho non è mai davvero tramontato.

Nessuno di noi lo ha mai dimenticato, partendo dagli outfit ed arrivando al make up e nel mentre passando anche per gli hair trend.

Con cosa abbinare questa gonna? Ti basterà un crop top total white con spalle scoperte, dei sandali flat monocolore ed un cappello. Uscirai nel nome del peace & love, ma senza soffrire il caldo estivo.