Beautiful anticipazioni: dalla gioia alla tragedia, dramma per Liam

Beautiful dopo la grande gioia ha in serbo una tragedia senza precedenti per il personaggio di Liam: questa volta se la vedrà brutta.

Beautiful è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con nuove anticipazioni che siamo sicuri vi lasceranno con il fiato sospeso.

Al centro della scena questa volta c’è il personaggio di Liam, che dopo aver vissuto un’immensa gioia dovrà fare i conti con un periodo tutt’altro che felice in quanto questa volta potrebbe vedersela davvero brutta. Dopo aver ceduto alla passione con Steffy, Hope aveva deciso di troncare la loro relazione ma lui non si arrende e prova in tutti i modi a riconquistarla.

Alla fine, la figlia di Brooke cede alle lusinghe dell’uomo che in fondo ha sempre amato ed è pronto ad accoglierla di nuovo in casa loro. Liam è al settimo cielo ma grazie alle anticipazioni di Beautiful possiamo svelarvi che la sua spensieratezza durerà davvero molto poco.

Quando lui proverà ad andare da suo padre Bill per dargli la bella notizia, dovrà fare i conti con la realtà perché un nuovo pericolo è dietro l’angolo ed è pronto a sconvolgere l’equilibrio che ha da poco ricostruito insieme alla sua famiglia.

Anticipazioni Beautiful, brutte notizie per Liam: dopo la bella notizia arriva il dramma

Le anticipazioni di Beautiful, dopo averci rivelato il colpo di testa di Sheila, sono pronte a svelarci i nuovi risvolti che avranno a che fare con il personaggio di Liam.

Il figlio di Bill Spencer, dopo essere riuscito a conquistare ancora una volta la fiducia di Hope, che si è convinta a farlo tornare a casa per dare una chance alla loro famiglia che è stata sconvolta dopo il tradimento avuto con Steffy, si reca subito da suo padre per dargli la bella notizia ma non sa che l’uomo non è da solo.

Bill si trova in compagnia di Baker che fa sempre più domande in merito all’omicidio di Vinny. Liam di sarebbe aspettato di tutto, tranne di incontrare l’uomo e per questo motivo resta spiazzato. In particolar modo quando lo accusa di aver ucciso Vinny. Grazie all’aiuto di suo padre, Liam riesce a schivare le domande ma capisce che purtroppo il peggio non appartiene al passato e che la ritrovata felicità durerà ben poco.

Al suo ritorno a casa, e dopo aver scoperto l’incredibile ritorno di fiamma, la situazione non diventa delle migliori. Liam, forse ingenuamente, prova a spiegarsi con Hope rivelandole che sta attraversando il periodo più difficile della sua vita. Lei presuppone si riferisca a tutte le conseguenze che il suo tradimento ha comportato nelle loro vite, ma non è così poiché c’è un oscuro segreto di cui lei non è ancora a conoscenza.

Le nuove anticipazioni di Beautiful siamo sicuri che vi hanno lasciato con il fiato sospeso e il meglio deve ancora venire.