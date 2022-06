Anticipazioni Una Vita: Liberto con le spalle al muro

Una Vita anticipazioni. Aurelio Quesada sempre più minaccioso. L’uomo è pronto a fare di tutto…Ecco cosa succederà!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: David in pericolo di vita?

Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si intensificherà sempre di più le vicende e la drammaticità di tutto quello che sta per succedere. Aurelio

Quesada si mostrerà sempre più minaccioso.

Secondo le anticipazioni nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. Nel corso delle settimane scorse vi avevamo già anticipato la drammaticità delle nuove puntate e la situazione ad Acacias dopo lo scoppio della bomba nel 1915.

Nelle nuove puntate di Una Vita, si verranno a creare nuove dinamiche complesse oltre che arriveranno nuovi personaggi come ad esempio Pascual Sacristan (Octavi Pujades), padre del giovane Guillermo (Julio Peña) e figlio di Inma Tordera (Inma Sancho). L’uomo non susciterà grandi simpatie tra gli abitanti di Acacias, soltanto da Liberto Mendez (Jorge Pobes) con cui instaurerà un rapporto amichevole.

In tutto ciò, Pascual non attribuirà però a Liberto alcuna colpa sugli atteggiamenti altezzosi della cognata, spesso spalleggiati da Rosina, e gli offrirà il suo aiuto economico quando Mendez lo metterà al corrente del fatto che le Rubio si troveranno costrette a dover vendere la loro casa familiare di Burgos per far fronte ad importanti debiti.

Anche se inizialmente tenderà a rifiutare la generosa offerta, Liberto si farà quindi aiutare del nuovo amico, chiedendogli però di non far menzione a Hortensia del prestito.