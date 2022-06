Una Vita anticipazioni: nuovo arrivo ad Acacias, con lui cambia tutto

Una Vita Anticipazioni: un nuovo arrivo riuscirà a scombussolare tutte le dinamiche create fino ad oggi ad Acacias, nulla sarà come prima!

Una Vita come sempre tiene compagnia il pubblico di canale 5 durante il primo pomeriggio. I telespettatori sanno bene che con questa avvincente fiction spagnola non ci si annoia mai e se ultimamente gli equilibri sembravano aver trovato una certa stabilità, ora sono pronti ad essere sconvolti ancora una volta. Il motivo?

Un nuovo personaggio sta arrivare ad Acacias ed è pronto a cambiare tutte le dinamiche degli abitanti del nostro quartiere preferito. La sua entrata non è del tutto nuova, nel senso non abbiamo mai avuto modo di conoscerlo in prima persona me ne abbiamo sentito parlare e non poco.

Questa volta, oltre alle chiacchiere, si passa ai fatti e lui è stato chiamato in causa da Genoveva che un nuovo piano per girare, come al suo solito, le cose al suo vantaggio. Questa volta ha le idee più chiare che mai e per attuare il tutto ha bisogno del vero marito di Valeria, Rodrigo Lluch.

Anticipazioni Una Vita, il vero marito di Valeria arriva ad Acacias: il piano di Genoveva

Partiamo dal principio perché le anticipazioni di Una vita, dopo dei gesti inequivocabili parlano di un nuovo amore ad Acacias, sono belle intese. Partiamo dal personaggio di Valeria, lei ha accettato di far finta di essere sposata con David perché Aurelio Quesada le ha raccontato che suo marito è scappato in un posto sicuro dopo che alcune persone erano intenzionate a fargli del male. Il motivo?

Rodrigo Lluch lavorava per lui come un chimico e qualcuno era interessato ad avere a tutti i costi i suoi lavori. Le cose non stanno però propriamente così, in quanto Rodrigo stava progettando per lui un gas mortale che voleva rivendere sul mercato ma ad un certo punto, comprendendo quello a cui stava andando incontro, ha scelto di ribellarsi a lui e scappare.

ora lo scopo di Quesada è quello di trovarlo per avere la ricetta del veleno e quando Valeria scoprirà tutta la verità non si fiderà più dell’uomo ma si lascerà andare tra le braccia di David.

Genoveva ha scoperto tutto e manda i suoi uomini a ritrovare il chimico che si trova nascosto in Germania. L’uomo raggiunge Acacias e si ritrova proprio sua moglie che bacia il suo nuovo marito. Ovviamente questo non è caso, ma un piano studio dalla dark lady, che ha minacciato anche Ignacio, e lo convince a lavorare per lei per riprendersi in mano le redini della sua vita.