Anticipazioni Beautiful: Sheila serial killer, ecco la sua prossima vittima

Le anticipazioni di Beautiful hanno fatto tremare i fan: Sheila è una serial killer ed ha già scelto chi sarà la sua prossima vittima.

Beautiful regala sempre grosse soddisfazioni al pubblico del piccolo schermo nostrano che ama sapere proprio tutto sulla propria soap opera preferita. Soprattutto perchè essendo un prodotto televisivo americano, è possibile avere doppie anticipazioni.

I telespettatori sanno bene, infatti, che la messa in onda italiana è indietro rispetto a quella americana e per questo motivo può sapere con largo anticipo che cosa accadrà nelle puntate a venire e non vede l’ora di vedere chi sarà la prossima vittima di Sheila Carter. Ebbene sì: la donna è diventata una vera e propria serial killer e non ha alcuna intenzione di fermarsi davanti a nessuno pur di portare a terminare il suo obiettivo. La sua prossima vittima cambierà e non di poco le dinamiche all’interno della vita di tutti i personaggi della serie.

Per questo motivo le anticipazioni di Beautiful americane sono da non perdere e da leggere con il fiato sospeso!

Beautiful anticipazioni: Sheila ha scelto la sua prossima vittima

Le anticipazioni di Beautiful rappresentano per i telespettatori un vero e proprio colpo di scena dietro l’altro perché se in Italia assisteremo al dramma di Liam dopo la ritrovata felicità, in America le cose non vanno di certo meglio, anzi.

Sheila era più intenzionata che mai a voler uccidere Steffy, colpevole di averle portato via suo figlio Finn. Lui però è innamoratissimo di lei e quando la madre proverà a spararla, lui le farà da scudo prendendo il proiettile al posto suo. La donna viene così arrestata con l’accusa di omicidio e il giovane viene dato per morto, ma in fondo in questa soap opera nessuno muore davvero.

In ambulanza, la sua madre adottiva Li Finnegan nota leggeri segni di vita, così lo porta in casa con sé provando a dargli tutte le cure necessarie per portarlo salvare lontano da occhi indiscreti. Sheila però questo non lo sa e vive con il rimborso di aver ucciso il figlio, incolpando ancora una volta Steffi dell’accaduto.

Una volta uscita di prigione, però viene a scoprire tutta la verità ed è pronta più che mai a prendere la sua vendetta contro Li, ma quest’ultima le propone di unire le forze per salvare il figlio. Lei accetta, ma la rapisce e la ricatta.

La donna, con la scusa che le serviranno dei farmici particolari per salvare il figlio, riesce ad uscire di casa ma prima di farlo decide di chiamare aiuto. Sheila sente tutto e prova ad ucciderla. Li però riesce a fuggire in auto, ma la donna è alle sue spalle e con l’auto prova a farla sbandare fin quando non ci riesce: per lei è arrivata la fine?

Per scoprirlo non ci resta che attendere tutte le nuove puntate di Beautiful, che come sempre sono ricche di colpi di scena.