Beautiful anticipazioni: Sheila fuori di testa, un nuovo omicidio?

Anticipazioni Beautiful delle puntate americane. Sheila Carter potrebbe perdere la testa? Si vocifera stia meditando su un nuovo omicidio…Ecco chi è la vittima!

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni: Sheila pronta ad uccidere Li Finnegan?

Le nuove puntate americane in onda sul canale CBS segnalano che Sheila Carter saprebbe ad un passo da una sua prossima vittima…Ecco cosa succederà in Beautiful!

Le prossime puntate di Beautiful in onda in America segnalano l’arrivo di nuovo spargimento di sangue in quel di Los Angeles. Secondo le nuove anticipazioni Sheila Carter si scontrerà in modo violento e brutale con la madre adottiva (Li Finnegan) di suo figlio Finn.

Dopo essere riuscita a scappare dal carcere di massima sicurezza in cui era stata destinata a scontare la pena per la morte di Finn e il coma di Steffy Forrester, grazie alla complicità di un suo vecchio aiutante, Mike Guthrie.



Una volta uscita dal carcere Sheila è riuscita a localizzare Li per estorcerle alcune informazioni riguardo alla locazione del cadavere di Finn. La dottoressa si è subito mostrata reticente suscitando dei dubbi nella Carter oltre che alimentare la diatriba già in corso fra le due madri. Li ha un segreto. Sta cercando di salvare la vita di Finn. Durante la discussione che è diventata sempre più accesa a Sheila non sono sfuggiti alcuni rumori emessi dai macchinari che tengono in vita il giovane Finn.

Per evitare che la Carter potesse raggiungere la porta d’accesso alla stanza di Finn, Li si è frapposta davanti la porta chiusa ma Sheila si è fatta strada con la forza scoprendo che il figlio è ancora vivo.