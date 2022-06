Anticipazioni Beautiful: ritorno in Europa con scoperta choc

Anticipazioni Beautiful: il ritorno in Europa porta con sé una scoperta choc che cambierà per sempre ogni cosa.

Le anticipazioni di Beautiful sono pronte a sconvolgere ancora una volte le dinamiche dei suoi protagonisti, dando ancora una volta un po’ di pepe alle loro vite in modo tale da tenere alta l’attenzione del pubblico del piccolo schermo che continua a seguire le vicende che vedono protagonista la famiglia Forrester.

Questa volta però gli Stati Uniti non bastano a raccontare le loro storie e bisogna viaggiare all’estero per trovare nuovi spunti. Alcuni membri del cast, infatti, sono volati a Montecarlo dovrebbe sembrerebbe che abbiano girato alcune importanti scene e non solo. Al ritorno del cast nel paese a stelle e a strisce, ci sarà anche la presenza più assidua di Steffy che dopo la fine del periodo di maternità e pronta a riprendere in mano le redini del suo personaggio.

La figlia di Ridge e Taylor si troverà ad affrontare il lutto di suo marito, ma presto potrebbe scoprire che si nasconde davvero dietro la sua scomparsa.

Beautiful Anticipazioni, Steffy ritorna in America: la svolta è sempre più vicina

Le anticipazioni di Beatiful, dopo il dramma che ha visto protagonista Liam, rivelano un ritorno tutt’altro che dolce quello di Steffy Forrester.

La giovane ritornerà dal suo viaggio in Europa, dove probabilmente riceverà la visita dei suoi genitori che sono stati avvistati insieme a lei a Montecarlo, e dovrà affrontare il lutto di suo marito Finn. In realtà lui non è morto, ma si trova a casa della sua madre biologica Li, dove pian piano si sta riprendendo dal proiettile che Sheila Carter , che ha già scelto la sua prossima volta, gli ha spedito dritto nel petto.

Quel proiettile però non era destinato a lui, ma a lei in quanto Sheila voleva farla fuori perché colpevole di averla allontanata da suo figlio. Durante il suo ritorno, Steffy potrebbe scoprire tutta la verità e non si esclude che possa essere proprio lei a salvare suo marito che è rimasto prigioniero per tutto questo tempo di convalescenza.

Queste puntate saranno trasmesse, è bene precisarlo, sul piccolo schermo americano. Per vederlo in casa nostra purtroppo ci vorrà un bel po’ di tempo, in quanto come i lettori più attenti sapranno bene siamo a diversi mesi di differenza con la messa in onda originale ma le Beautiful anticipazioni sanno sempre come tenere incollato il pubblico allo schermo, ingannando l’attesa.