Il jeans dell’estate è il cut out pocket di Francesca Chillemi: scopriamolo

By

Tra poco meno di un mese (il venticinque luglio) Francesca Chillemi compirà gli anni ed ha davvero molto da festeggiare. Tra la carriera di attrice e la vita privata va tutto a gonfie vele. Oggi ci occuperemo di un capo che ha sfoggiato sulla sua pagina Instagram e di come copiarlo.

L’outfit sta bene a tutte le donne con fianchi definiti, il match con un colore chiaro è perfetto ed il contrasto della borsa (coordinata con la cover dell’IPhone) anche.

Per ricreare il look della bella Francesca basta poco ma bisogna scegliere il jeans che ci valorizzi al punto giusto, altrimenti sarà inevitabile l’effetto insaccato!

Cut out pocket: ecco perché una volta provati questi jeans non ne metteremo altri

Parlare di pantaloni lunghi potrebbe sembrare assurdo con queste temperature tropicali ma i jeans che lasciano i fianchi scoperti sono leggeri e troppo cool per lasciarceli sfuggire.

Si passa dal modello alla caviglia di H&M a 25,99 euro e si arriva alla proposta con tanto di gamba larga e tessuto slavato di Maison Margiela a 470 euro su MyTheresa. Esistono diversi tipi di cut out pocket, i Mom turchesi di Weekday (su Asos a 29,25 euro scontati del 55%) si adatto anche a figure più morbide e vanno portati con sneakers super comode. Per evidenziare il dettaglio andranno messe maglie corte, che arrivino a metà torace, non oltre.

Anche Mango ne propone un paio in misto cotone riciclato. A vita alta, con passanti, il colore è più scuro e la lunghezza regolare consente di abbinarci una ciabattina flat ed una borsa mini a spalla. I wideleg sono giusti anche per le mezze stagioni, con maglioncini abbottonati sul davanti nei colori del momento: lilla, giallo canarino, turchese e nero. Il prezzo è di 39,99 euro.

La proposta di Revolve si distingue con i Broken Waistband in quanto la parte scoperta è solo sul fianco sinistro quindi, per le neofite del genere, potrebbe essere la soluzione più tranquilla. Realizzati negli Stati Uniti, sono in cotone biologico ed hanno un taglio dritto basic. Costano 279 euro sul sito ufficiale.

Altra idea di look è quella che vede questi jeans con un bellissimo top all’uncinetto come quelli che vi abbiamo consigliato.

Silvia Zanchi