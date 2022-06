William fuori controllo: il video choc prova che Harry aveva ragione

Il Principe William è caduto vittima dello stesso incubo di sua madre e suo fratello: lo scontro con il fotografo è diventato virale.

La Famiglia Reale Britannica, e in particolare i figli di Lady Diana, non hanno un buon rapporto con la stampa. Come dimenticare la vita d’inferno di Diana, braccata continuamente dai fotografi quando non era ancora sposata con Carlo, e inseguita fino a provocarne la morte?

La drammatica storia familiare di William e Harry è il motivo scatenante (e comprensibilissimo) di tutta quell’enorme attenzione per la privacy familiare che i due principi hanno avuto nel corso di tutta la vita.

Bisogna dire però che nel corso degli ultimi anni, soprattutto dal drammatico incidente di Diana in poi, il rapporto tra la stampa e la Famiglia Reale è diventato molto più corretto e sostenibile.

Anche se si circondano costantemente di personale di sicurezza, che ha il compito di non far avvicinare eccessivamente fotografi e altre persone non autorizzate, i Reali riescono a condurre una vita abbastanza “normale” dal punto di vista mediatico.

La svolta ovviamente è arrivata grazie al saggio e innovativo utilizzo dei profili social da parte della Famiglia Reale. Da quando su Instagram sono disponibili continuamente nuove e belle fotografie dei Royals, il fascino degli scatti “rubati” dai paparazzi, magari di pessima qualità è molto diminuito.

Proprio perché ormai, almeno nel Regno Unito, si era arrivati a una sorta di “tregua” tra la stampa e la Famiglia Reale, il video che immortala la furiosa reazione del Principe William contro un fotografo è diventato virale e potrebbe provocare dei danni alla Corona.

Il video in cui William si scaglia contro un fotografo dà ragione a Harry

Da quando ha sposato Meghan Markle ed è diventato padre, il Principe Harry è diventato enormemente paranoico sull’argomento della privacy e della sicurezza dei suoi figli e della sua famiglia.

Al contrario, il Principe William e tutti gli altri membri della Famiglia Reale hanno sempre mantenuto un atteggiamento estremamente composto e tollerante nei confronti degli organi di stampa e soprattutto dei fotografi.

La Regina non avrebbe tollerato che un membro della Royal Family desse pubblicamente in escandescenze e proprio questo è il motivo per cui il video di William che urla contro un fotografo è stato tenuto segreto per un anno.

Il video in questione risale al 2021 ma solo in queste ore è stato reso pubblico su Youtube ed è rintracciabile tramite Google.

Il video si svolge nei pressi di un parco o di un bosco e ha come protagonista il Principe William, intento ad andare in bicicletta. Anche Kate e i bambini di William non compaiono nel video, si intuisce che dovevano essere nei paraggi.

Il Principe infatti si rivolge duramente contro il fotografo affermando che stava tormentando la sua famiglia e i suoi bambini.

Anche se non è dato conoscere l’effettivo contesto in cui il video è stato girato è possibile immaginare che i Cambridge fossero “pedinati” dal fotografo che cercava di scattare foto interessanti per i tabloid.

Quello che ha veramente spezzato il cuore, a parte l’espressione furibonda di William, è stata una frase del futuro Re d’Inghilterra: “Pensavo che voi, ragazzi, ormai aveste imparato. Siete oltraggiosi, siete disgustosi, lo siete davvero!”

Moltissimi di coloro che hanno avuto l’opportunità di vedere il video (che si trova su Youtube a questo link, almeno fino a che non verrò rimosso) non hanno potuto evitare pensare che William si stesse riferendo all’amaro destino di sua madre. Era evidente che il Principe stesse tentando di proteggere i suoi figli da tutti i meccanismi tossici che avevano travolto la vita di sua madre.

Si tratta di un atteggiamento molto simile a quello di Harry, che ha scatenato un vero e proprio scontro con le forze di Polizia britanniche pur di ottenere una protezione adeguata per la sua famiglia mentre i Sussex si sarebbero trovati su suolo inglese. Molti avevano accusato Harry di essere troppo paranoico ma, purtroppo, il video di William non ha fatto che dimostrare Harry avesse ragione.