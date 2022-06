I capelli effetto bagnato di Giulia De Lellis ci risolvono l’estate: copiamoli!

Possono essere considerati l’acconciatura più comoda dell’estate: sono i capelli effetto bagnato di Giulia De Lellis! Ecco tutte le tecniche per ricrearli!

I capelli effetto bagnato fanno davvero molto anni Ottanta e Novanta, ma sono tornati di gran moda e anche Giulia De Lellis ha deciso di adottare e reinterpretare questo stile.

Si tratta di una scelta assolutamente vincente per gestire i capelli lunghi d’estate e tenerli bene in ordine per molte ore. Il risultato è un’acconciatura scolpita ma estremamente naturale, che non perde niente della propria freschezza e della propria spontaneità anche dopo molte ore.

Tra i vantaggi indiscussi di questo tipo di acconciatura c’è il fatto che i capelli non si increspano a causa dell’umidità, quindi è davvero perfetta per tutte coloro che hanno i capelli mossi e fini, che tendono quindi a gonfiarsi rapidamente perché assorbono moltissima umidità dall’aria.

Se si sceglie questo styling su un taglio corto o molto corto il risultato può essere molto mascolino, ma su una chioma media o lunga assicura comunque un altissimo grado di sensualità e femminilità.

Come realizzare i capelli effetto bagnato: le tecniche e i prodotti migliori

I capelli effetto bagnato o wet hair look sono estremamente semplici e veloci da acconciare, a patto di sapere quali sono le tecniche più indicate per ottenere un risultato specifico.

Giulia De Lellis per esempio ha optato per un look molto naturale e piuttosto voluminoso. Questo significa che i capelli sono stati lavorati soprattutto in prossimità delle radici per assicurarsi che mantenessero un volume piuttosto controllato.

Le lunghezze dei capelli sono state leggermente asciugate, in maniera che rimanessero più vaporose e discretamente ondulate.

Per ottenere questo effetto sarà necessario lavorare inizialmente sui capelli bagnati ma non gocciolanti. L’ideale sarà cominciare ad acconciali dopo averli tamponati molto bene con un asciugamani.

Dopo aver tolto la maggior parte dell’acqua dai capelli si dovrà applicare una piccola quantità di gel effetto bagnato sulle radici. A questo punto le si dovrà pettinare accuratamente in maniera che prendano la forma desiderata.

Per farlo si potranno utilizzare:

un pettine a denti larghi per creare onde piuttosto morbide

un pettine a denti stretti per creare un look molto più composto e strutturato

le dita delle mani per un effetto più naturale.

A questo punto i capelli dovranno essere asciugati con il phon, perché dobbiamo assolutamente ricordare che si tratta solo di un “effetto” bagnato, non di portare i capelli bagnati per tutta la sera rischiando un malanno!

Per evitare di increspare i capelli si potranno adottare due tecniche: la prima, più semplice, è quella di utilizzare un diffusore impostando il phon su una potenza moderata; la seconda è quella di utilizzare una retina per capelli al fine di evitare completamente che le chiome si gonfino.

Una volta terminata l’asciugatura si dovrà spruzzare una lacca lucidante su tutta la lunghezza dei capelli, facendo particolare attenzione a non spruzzare il prodotto troppo vicino alla testa per evitare che si formino residui sui capelli.

Se invece l’obiettivo è creare un effetto scolpito e super piatto il prodotto ideale è la mousse, da applicare su tutta la lunghezza dei capelli e asciugare con il diffusore. Per mantenere le radici più piatte e strutturate possibili il consiglio è di applicare una piccola quantità di gel sopra la mousse, pettinare e asciugare leggermente con un colpo di phon.

Anche nel caso della mousse, soprattutto sulle lunghezze, l’utilizzo di una lacca dal finish shine è fondamentale per mantenere l’acconciatura in piega perfetta per molte ore.