Francesca Chillemi beccata così in piscina: web in tilt

Francesca Chillemi manda in tilt il web con una semplice foto: l’attrice di Che Dio ci aiuti beccata così in piscina.

Temperatura bollente a bordo piscina con Francesca Chillemi che, abbandonato l’abito di scena di Che Dio ci aiuti, ha indossato il costume per godersi una domenica di totale relax combattendo il gran caldo con un tuffo in piscina. Un momento di tranquillità per l’attrice che ha trascorso il weekend con amici e famiglia condividendo alcune foto del fine settimana sul proprio profilo Instagram.

Foto che non potevano che essere apprezzate dai suoi fan che la seguono sempre con tantissimo affetto sia in tv che sui social. La Chillemi, così, in costume, ha mandato in tilt i social.

Francesca Chillemi: piscina e costume per uno spettacolo mozzafiato

Sempre pazzesca e spettacolare! Francesca Chillemi non delude mai le aspettative dei fan sia quando pubblica foto dal set indossando minigonna e stivali sia quando, totalmente al naturale, si concede una giornata in piscina immortalando la sua immagine in costume in una foto condivisa sui social e che rappresenta un regalo graditissimo dai fan.

“Pool, dayoff” ha scritto l’ex Miss Italia pubblicando la foto che vedete qui in alto. Con un costume colorato, il viso totalmente al naturale, con i raggi del sole e baciarle la pelle, sdraiata a bordo piscina, la Chillemi è un vero spettacolo come sottolineano i fan che, sotto ogni foto pubblicata dalla loro beniamina, non perdono occasione per ribadire la sua incredibile bellezza.

“Francesca, la tua bellezza semplice e pura ti rende unica e speciale, poi sei sempre allegra e sorridente”, scrive una ragazza. “La semplicità è la tua bellezza“, aggiunge un’altra. E ancora: “È la bellezza naturale di Francesca, il suo carattere allegro e spiritoso che la distinguono da tutte le rifatte”, “Meravigliosa”, “Senza parole”.

Tanti complimenti, dunque, per l’attrice che sta trascorrendo l’estate tra vacanze e lavoro. L’autunno, poi, sarà sicuramente la sua stagione. Francesca, infatti, sarà protagonista su canale 5 della fiction “Viola come il mare” in cui recita accanto a Can Yaman e su Raiuno con la nuova stagione di “Che Dio ci aiuti” le cui riprese, tuttavia, sono ancora in corso.