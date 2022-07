Test: aiuta la donna a salvarsi prima che venga raggiunta dalle fiamme

Questa donna è in serio pericolo, tra poco l’incendio la raggiungerà e non avrà più scampo. Risolvi il test e salva la donna dalle fiamme

Una donna di mezza età decide di fare una passeggiata nel bosco. La signora ama fumare e lo fa da quando era ancora adolescente. Ad un certo punto, la nostra amica alza la testa verso l’alto e nota un enorme nuvolone nero. Si rende conto immediatamente che non si tratta di una vera e propria nuvola, bensì di un incendio e che tutto ciò che la circonda sta bruciando. Il vento è particolarmente forte e spinge il fuoco verso la donna.

La signora prova a scappare ma non riesce a trovare un rifugio a causa delle fiamme sempre più alte. Inoltre, è circondata da sterpaglie e foglie secche, quindi a breve il fuoco arriverà e la ammazzerà. Facendo un rapido calcolo, la nostra amica si rende conto che il fuoco è ad appena un chilometro dalla sua posizione e la raggiungerà entro sessanta minuti. Non ha molto tempo e deve trovare un’idea per salvarsi.

Purtroppo, nonostante il fuoco non sia ancora arrivato, la donna si rende conto di faticare a respirare. Questa difficoltà è legata al vizio del fumo, che le ha inevitabilmente rovinato i polmoni con il passar degli anni. Il tempo è poco, la donna ha problemi respiratori e le fiamme stanno per arrivare: come farà a salvarsi dalle fiamme? Pensaci bene, una soluzione c’è e sarai tu a trovarla. Hai soltanto un minuto per risolvere il test, trovi la soluzione qui sotto.

La soluzione del test

Non è mai facile risolvere un test del genere, soprattutto se il tempo per trovare una soluzione plausibile è così scarso. Soltanto una minoranza tra coloro che si sono cimentati nel test ha risposto in maniera corretta. Se anche tu sei tra questi, ti facciamo i nostri complimenti perché questo test era davvero molto complicato e bisognava avere delle conoscenze che non tutti hanno. Tra poco capirai il perché.

Se, al contrario, non hai risolto il test, non demoralizzarti. Forse sei più brava con altri test, diversi da questo. L’importante è che tu tenga in allenamento la tua mente, è questo lo scopo di questi indovinelli. Di sicuro non c’è nulla di scientifico dietro questo test, è soltanto un intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Ecco qual è la soluzione del test di oggi.

La prima cosa da fare è usare l’accendino (la donna fuma, ne ha sicuramente uno) per accendere dei piccoli focolai sotto vento. Queste fiamme inizieranno a bruciare nella stessa direzione dell’incendio ma la donna sarà dall’altra parte, quindi potrà tracciare un percorso con il fuoco e raggiungere un luogo dove non ci sarà nulla di infiammabile nelle vicinanze. Ti sembra impossibile? Questa tecnica è denominata ‘fuoco di fuga’ ed è spesso utilizzata dai vigili del fuoco per spegnere gli incendi nei boschi.