Francesca Chillemi, minigonna e stivali: lo spettacolo è da capogiro

Francesca Chillemi lascia tutti a bocca aperta anche sul set: minigonna, stivali sulla spiaggia e una bellezza fuori dal comune.

Difficile non restare incantati di fronte all’incredibile bellezza di Francesca Chillemi che, anno dopo anno, diventa sempre più bella grazie ad una consapevolezza acquisita nel corso degli anni. Presente su Instagram dove condivide tanto del suo lavoro e poco della sua vita privata, la Chillemi, negli ultimi giorni, ha regalato ai fan tante foto di scena in cui è assolutamente meravigliosa.

Con o senza trucco, vestita elegantemente o in modo casual, l’ex Miss Italia è sempre uno spettacolo mozzafiato e i fan, sotto ogni foto che condivide, non possono non ribadirlo come hanno fatto sotto le foto tratte da uno degli ultimi set di cui è protagonista.

Francesca Chillemi: look acqua e sapone, ma la minigonna conquista tutti

La curva più bella di Francesca Chillemi è sicuramente il sorriso che regala al compagno Stefano Rosso e alla figlia Rania, ma anche a tutti i suoi fan a cui, tuttavia, ha voluto regalare anche tre foto tratte dal set di Viola come il mare, la fiction che ha girato con Can Yaman tra Roma e Palermo e che dovrebbe essere trasmessa da Mediaset nella prossima stagione televisiva.

Le foto che vedete qui in alto sono tratte proprio dalla nuova fiction di cui la Chillemi che tornerà ad interpretare anche Azzurra in Che Dio ci aiuti sostituendo Elena Sofia Rissi che sarà presente solo nelle prime tre puntate, è protagonista.

“I mille colori di Palermo, l’odore del mare e Viola”, scrive l’ex Miss Italia nella didascalia che accompagna le foto. Sul set, la Chillemi ha avuto un look semplice indossando, tuttavia, anche delle minigonne che hanno conquistato i fan che hanno notato la perfezione delle sue gambe.

Tanti i complimenti per lei come accade ogni volta che condivide una foto. I fan, tuttavia, hanno ribadito di essere impazienti di conoscere Viola e guardare la sua ultima fatica. “Non vediamo l’ora di conoscere Viola… Siamo sicure che sarà spettacolare”, “Finalmente tra poco ti vedremo”, “Manca Viola e finalmente vedremo Viola”, scrivono i followers. La prima puntata di Viola come il mare dovrebbe andare in onda il 14 settembre.