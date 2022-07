Chiara Ferragni contro Ilary Blasi: sfida a colpi di bikini

Tra Chiara Ferragni e Ilary Blasi è in corso una vera e propria sfida durante il corso di questa calda estate. Chi delle due lo indossa meglio?

Chiara Ferragni e Ilary Blasi non hanno di certo bisogno di presentazioni, in quanto sono tra le due donne più amate del mondo dello spettacolo e non solo.

Due vere e proprie esperte della loro professione, che hanno fatto breccia nel cuore dei loro fedeli sostenitori non solo per il loro incredibile talento ma anche per la loro storia personale. Tant’è che spesso e volentieri, anche a loro malgrado, sono le protagoniste indiscusse del gossip.

Ora però la cronaca rosa non c’entra nulla con loro ma è la moda e la bellezza a far parlare perché tra le due c’è in corso una vera e propria sfida a colpi di bichini.

Ilary Blasi e Chiara Ferragni regine dell’estate: il dettaglio infiamma il web

Ilary Blasi, che è stata la protagonista di un retroscena con Francesco Totti che ha spezzato il cuore dei fan, ha sfoggiato per prima questo bikini argento realizzato da Calzedonia che non è affatto passato inosservato dagli utenti della rete in quanto non ha fatto altro che esaltare tutta la sua bellezza.

Lo stesso costume da bagno, poco tempo dopo, è stato sfoggiato anche da Chiara Ferragni, che ha lanciato una nuova tendenza, e l’effetto è stato il medesimo della conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Il costume non ha fatto altro che esaltare il loro charme ed entrambe hanno deciso di indossarlo a seconda del loro stile. Capelli sciolti e al vento per la Blasi, raccolti in un morbido chignon per l’imprenditrice digitale più famosa di sempre.

Il risultato ha infiammato il web come soltanto loro sanno fare e non c’è bisogno di dire che il costume da bagno in questione, dopo che è apparso sui social sfoggiato da entrambe, è terminato in pochissimi minuti diventando davvero introvabile per chiunque volesse imitare lo stile delle due dive italiane.

La sfida tra Chiara Ferragni e Ilary Blasi per noi si conclude con un vero e proprio paraggio. E’ impossibile scegliere tra loro due!