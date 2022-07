Come si porta il trucco occhi turchese di Chiara Ferragni dopo i 40?

Chiara Ferragni ha sfoggiato un trucco occhi turchese che potrebbe diventare il nostro make up preferito dell’estate: ecco come si declina a seconda del colore degli occhi (e dell’età!).

I make up occhi che Chiara Ferragni ama indossare per gli eventi più prestigiosi ma anche per i suoi set fotografici sono sempre super moderni, coloratissimi e un po’ eccentrici.

Nonostante questo di tanto in tanto Chiara ama ritornare a un make up leggermente più classico ma mai banale. Anche in questo caso però il trucco occhi viene declinato nella maniera più originale possibile, puntando in genere su colori accesi e brillanti applicati su gran parte della palpebra.

Il colore scelto per uno degli ultimi look comparsi sul profilo di Chiara è il turchese. Come sappiamo si tratta di una nuance di transizione tra l’azzurro e il verde, che assume caratteristiche diverse a seconda della maggiore percentuale di uno o dell’altro colore.

Il pregio di questo colore è che sta bene con occhi di qualsiasi colore, dai chiarissimi occhi azzurri fino ai profondi occhi marrone scuro che caratterizzano la maggior parte delle donne mediterranee.

Inoltre il turchese può essere utilizzato per creare moltissimi stili di make up, perfetti per sottolineare occhi di varie forme.

Il trucco occhi turchese di Chiara Ferragni (e tutte le sue varianti)

Il make up artist che ha curato il trucco di Chiara Ferragni ha eseguito un trucco molto classico, con un punto di luce molto intensa nell’angolo interno dell’occhio.

Per accentuare la profondità dello sguardo sono state applicate ciglia finte a ciuffetti piuttosto lunghi nella parte dell’occhio rivolta verso la tempia.

Infine le rime interne delle palpebre (sia quella superiore sia quella inferiore) sono state truccate con una linea nera utilizzando la tecnica del thigtlining.

Il trucco in generale ricorda moltissimo lo stile di make up molto in voga negli anni 70, con l’applicazione del colore su tutta la palpebra mobile. Oggi sappiamo che per evitare che l’ombretto in polvere cada a causa del continuo movimento delle palpebre è fondamentale utilizzare un primer occhi per assicurarci una perfetta e completa aderenza del prodotto alla pelle.

In alternativa, per un look più glamour e più fresco si può optare per un ombretto in crema. L’ombretto in crema non rischia di “spolverare” sulle guance come quello in polvere, soprattutto se si utilizzano grandi quantità di prodotto. Il suo unico difetto consiste nel fatto che l’ombretto in crema non è adatto alla pelle matura, quindi al make up delle donne over 40. Il motivo è che, essendo molto luminoso, mette in evidenza tutte le piccole increspature e le rughette della palpebra.

Se il trucco occhi che “invade” tutta la palpebra con lo stesso colore è un po’ “too much”, possiamo abbinare il turchese all’oro, al rame o al marrone. Questa scelta renderà il trucco occhi turchese molto più sofisticato, perfetto per le donne over 40 dal look classico, elegante e glamour.

Gli ombretti chiari potranno essere posizionati in diversi punti dell’occhio: all’interno come un ampio punto luce, oppure al centro dell’occhio. Quest’ultima tecnica risulta assolutamente perfetta chi ha occhi piuttosto piccoli, perché farà apparire il bulbo oculare più sporgente e quindi l’occhio più grande.

Il segreto per un make up d’effetto è scegliere sempre un turchese matte e un ombretto chiaro shimmer, evitando di utilizzare il bianco (che sta malissimo sull’abbronzatura perché è un colore troppo freddo).

Un altro consiglio consiste nel non rinunciare mai alle ciglia finte (quelle magnetiche possono davvero cambiarci la vita) o a due abbondanti passate di mascara. In questo modo si farà apparire lo sguardo più profondo e magnetico senza “oscurare” il trucco occhi con una linea nera.

L’eyeliner nero si abbina benissimo con il turchese, ma è un abbinamento da provare solo se si hanno occhi molto grandi e una palpebra mobile molto spaziosa!