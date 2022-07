Addio alla coppia storica di Amici? Lui rompe il silenzio e svela tutto

La storica coppia di Amici di Maria De Filippi è vicina alla rottura? Lui ha deciso di venire allo scoperto e raccontare come stanno davvero le cose con la sua compagna dopo la fine della trasmissione di successo di canale 5.

Amici di Maria De Filippi durante il corso di questi anni non ha scovato soltanto talenti, ma ha perso a quest’ultimi di poter trovare anche l’amore.

Molte coppie, infatti, si sono formate tra i banchi della scuola più famosa d’Italia. Alcune però dopo la fine di quell’esperienza hanno deciso di separare le loro strade, mentre altri stanno ancora insieme a distanza di tempo. E’ il caso di Sangiovanni e Giulia Stabile.

I due si sono conosciuti proprio durante il corso di quell’esperienza e da quel momento sono più innamorati che mai. Di recente però i due non sono apparsi così tanto spesso suoi social, facendo preoccupare i loro fedeli sostenitori che hanno subito pensato che tra i due fosse scoppiata la crisi visti i tempi che corrono.

Il gossip con il passare dei giorni è cresciuto sempre di più. Tant’è che lui, ai microfoni de Il Corriere della sera, ha deciso di rompere il silenzio e di rivelare come stanno le cose.

Sangiovanni e Giulia Stabile in crisi dopo Amici? Lui svela la verità

Sangiovanni ha avuto modo di conoscere Giulia Stabile durante il corso dell’esperienza di Amici di Maria De Filippi, dove il pubblico potrebbe assistere ad un addio al volto amatissimo del programma, e da quel momento non si sono più separati.

Ultimamente però sui social non si sono mostrati molti insieme e sul web si è sparsa la voce che i due stessero affrontando un momento di crisi, ma la verità fortunatamente è ben altra in quanto il cantante di Farfalle ha rivelato che stanno affrontando serenamente la loro relazione anche se con qualche difficoltà perché vorrebbero viversi normalmente ma essendo due persone noti non è proprio così facile.

“Per certi versi è difficile vivere una storia normale perché siamo personaggi pubblici” ha esordito Sangiovanni su Giulia Stabile rivelando al grande pubblico come stanno realmente le cose tra loro due. “Cerchiamo di viverci la nostra relazione come se fossimo due ragazzi che non fanno questo mestiere e che vogliono solo volersi bene e aiutarsi reciprocamente” ha poi concluso rivelando perché hanno scelto di non esporsi così tanto sui rispettivi profili social.

Sangiovanni e Giulia Stabile proseguono a gonfie vele la loro relazione lontano dagli occhi indiscreti dei media.