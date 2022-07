Harry fa una dichiarazione d’amore a Meghan ma … la copia da William!

La recente dichiarazione d’amore di Harry nei confronti della sua Meghan è davvero copiata da un vecchio discorso di William?

In occasione del Mandela Day, celebrato ogni anno il 18 Luglio, il Principe Harry ha tenuto un discorso alle Nazioni Unite. Nel corso del suo intervento, durato circa 15 minuti, Harry ha trovato l’occasione di fare una toccante dichiarazione d’amore.

In particolare Harry ha parlato del suo profondo legame con l’Africa. In Africa, ha detto, ha sempre sentito una profondissima connessione con sua madre. Lady Diana infatti si è sempre spesa moltissimo per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di aiutare le popolazioni africane e molte sue fotografie scattate in quelle occasioni hanno fatto la storia.

Harry però ha spiegato di essere legato all’Africa anche per altri motivi, sempre di natura sentimentale. Proprio in Africa, durante la loro prima vacanza insieme, Harry fece la sua proposta a Meghan.

Non bisogna dimenticare, infine, che l’Africa è anche la terra di origine di Doria Garland, l’amatissima madre di Meghan e l’unica nonna che Archi e Lilibet hanno il piacere di frequentare.

La bellissima dichiarazione d’amore di Harry però è passata in secondo piano rispetto alle polemiche che ha suscitato. Non certo per le parole pronunciate dal principe ma piuttosto per la loro origine.

La dichiarazione d’amore di Harry copiata da William (e dal 2021)

Fin da quando sono diventati ufficialmente marito e moglie Harry e Meghan sono sempre stati paragonati a William e Kate. Sembra anche che i Sussex facciano di tutto per continuare a portare avanti una “vita da reali” negli Stati Uniti esattamente come facevano nella Royal Family.

A tale scopo Meghan indossa spessissimo outfit principeschi (a volte anche fuori luogo), Harry continua a patrocinare eventi che aveva fondato quando era ancora un Royal a tutti gli effetti (stiamo parlando degli Invictus Games, dove ancora una volta Meghan è riuscita a rubare la scena).

Inoltre, gli impegni ufficiali di Harry come portavoce di Archewell lo hanno portato, come abbiamo detto, a parlare alle Nazioni Unite.

Se il suo lungo discorso non è stato considerato particolarmente entusiasmante (e non c’era nemmeno molta gente ad ascoltarlo), ciò che ha fatto scalpore è la strana similitudine tra le parole di Harry e quelle che William pronunciò in Scozia nel 2021.

“Quest’anno sono vent’anni dal giorno in cui ho incontrato Kate per la prima volta. Non c’è bisogno di dire che la città dove incontri la tua futura moglie occupa un posto molto speciale nel tuo cuore” disse William nel suo discorso al Parlamento Scozzese.

Esattamente un anno dopo, Harry ha pronunciato le seguenti parole nella sede delle Nazioni Unite. “Dal momento in cui ho visitato l’Africa per la prima volta, quando avevo 13 anni, ho sempre trovato speranza in questo continente. […] È un posto dove ho trovato pace e un tempo per guarire (dalle ferite emotive) più e più volte. È il luogo dove mi sento più vicino a mia madre e dove ho trovato sollievo dopo la sua morte, ed è qui dove ho capito di aver incontrato l’anima gemella”.

I due passaggi sono praticamente identici e il sospetto è più concreto che mai: Harry ha deciso di copiare in tutto e per tutto il discorso di William o si è trattato soltanto di “uno sfortunato caso”.

Le mosse dei Sussex sono sempre pianificate con molta attenzione e con molti mesi di anticipo. Inoltre non bisogna dimenticare che Meghan controlla sempre in maniera ossessiva il lavoro dei suoi collaboratori. Possibile che non abbia notato una somiglianza così evidente tra i due discorsi?

Le possibilità sono due: o Meghan non lo aveva notato e ora è furiosa oppure Meghan era perfettamente consapevole di quello che Harry avrebbe detto e si sta godendo l’idea che si parli di lei come di Kate.

Quale sarà la verità?