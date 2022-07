La soluzione definitiva per le labbra secche d’estate (e costa pochissimo)

Il trucco labbra in estate diventa complesso, soprattutto se abbiamo labbra secche e siamo over 40: per fortuna dalle principali aziende di cosmetica italiana arrivano diverse soluzioni.

Come sappiamo il problema principale delle labbra in estate è che con la disidratazione della pelle le labbra si spaccano. Quando questo accade il rossetto si applica in maniera poco uniforme o comunque il risultato non risulta gradevole.

Naturalmente per prevenire le spaccature e le screpolature delle labbra in estate bisogna impegnarsi nella loro costante idratazione. Per farlo è necessario scegliere creme idratanti appropriate, applicarle ogni sera e eseguire una corretta beauty routine.

La beauty routine fondamentale per le labbra è la periodica esecuzione di uno scrub. Uno scrub sarà in grado, infatti, di eliminare le cellule morte della superficie delle labbra permettendo a quelle più nuove, più morbide e più compatte, di emergere.

Contrariamente a quello che si pensa lo scrub non elimina l’abbronzatura e soprattutto non fa male alla pelle se eseguito nella maniera corretta. Per esempio l ‘ideale è utilizzare scrub naturali, magari fatti in casa, e soprattutto esfoliare le labbra al massimo una volta la settimana.

Tra uno scrub e l’altro sarà fondamentale procedere in maniera molto attenta all’idratazione, aiutandosi con i sieri all’acido ialuronico, da applicare appena prima della crema idratante. In questo modo le labbra assorbiranno molti più agenti idratanti e rimarranno morbide più a lungo.

Tutte le soluzioni cosmetiche alle labbra secche d’estate

Fin da quando eravamo bambine ci hanno insegnato che per mantenere le labbra morbide la soluzione migliore è il burro di cacao. Oggi i tempi sono cambiati, e il burro di cacao è stato superato da un cosmetico molto più bello da vedere!

Kiko ha lanciato un gloss idratante declinato in ben 31 colori differenti.

Il gloss labbra è il prodotto top dell’estate perché conferisce al viso un aspetto fresco e naturale. Adorato dalle ragazze giovanissime, viene visto con un po’ di sospetto dalle donne matura, che non si trovano esattamente a proprio agio con labbra super luccicanti.

Bisogna però superare questa piccola barriera psicologica perché questo prodotto assicura grande idratazione oltre che a un trucco labbra semplice da eseguire, versatile e molto d’effetto.

La sua grande versatilità permette di utilizzare questo prodotto anche su tinte labbra e matite colorate (se vuoi sapere come realizzare un trucco labbra elegante, ideale per labbra secche, te lo spieghiamo qui!).Per l’uso “in abbinamento” è consigliabile scegliere il prodotto completamente trasparente, che permetterà di dare un tocco gloss e specchiato al colore di matita a cui non vogliamo rinunciare nemmeno in estate.

Questo lip gloss però può essere utilizzato da solo, cioè senza altri prodotti, perché si presenta in colorazioni molto pigmentate, più simili a quelle di un rossetto che a quelle di un gloss o di un lucidalabbra. Addirittura sono state previste alcune varianti dal finish metallico per un trucco labbra davvero brillante. Niente paura però: l’effetto finale non sarà affatto “too much”!