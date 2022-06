Se hai sempre le labbra secche in estate copia il trucco sposa: si fa così!

Il trucco labbra per le labbra secche in estate deve rispondere a esigenze molto precise, che sono le stesse delle spose di ogni tempo!

Quando si pensa al trucco sposa, infatti, si pensa sempre a un make up minimal ma elegantissimo, che lascia da parte i colori troppo appariscenti per un trucco poco appariscente ma perfetto sotto ogni aspetto.

Per quanto riguarda il trucco labbra, questo implica che le labbra dovranno rimanere morbide e perfettamente truccate molto a lungo, resistendo allo stress del baciare, del bere e del mangiare.

Si tratta di sfide che in estate si devono affrontare tutti i giorni, soprattutto nel momento in cui cominceranno quelle uscite con gli amici che renderanno l’estate un momento da ricordare.

Ecco allora che i segreti del trucco labbra sposa in estate sono il nostro salvavita!

Tutti i segreti del trucco labbra sposa che in estate sono perfetti per le labbra secche

Le labbra secche appaiono screpolate, spaccate e irregolari. La secchezza delle labbra si manifesta per diverse ragioni ma in determinati casi è più evidente nelle stagioni calde.

Il motivo per cui la mucosa delle labbra si secca sta nella mancanza di idratazione del nostro organismo. Considerando infatti che le donne in genere bevono molto poco rispetto al loro fabbisogno, è piuttosto facile che le labbra femminili si disidratino in estate.

Se è vero che l’idratazione è la soluzione definitiva a questo genere di problema, è anche vero che a volte, a causa di una predisposizione genetica alla pelle secca, idratarsi e bere a sufficienza non basta.

Occorre trattare le labbra a livello cosmetico, con una beauty routine appropriata. Associandola al corretto make up, cioè a quello “rubato” alle spose, avremo labbra impeccabili per tutta l’estate.

Beauty Routine per Labbra Secche

lo scrub è la chiave della bellezza delle labbra secche. Questo trattamento però andrà eseguito tutti i giorni anziché una volta la settimana. Ecco quindi come trattare le labbra su base quotidiana:

eseguire uno scrub naturale con miele e zucchero, quindi risciacquare le labbra

massaggiare le labbra con uno spazzolino da denti a setole morbide in maniera da eliminare le ultime cellule morte e stimolare la microcircolazione

in maniera da eliminare le ultime cellule morte e stimolare la microcircolazione applicare del siero all’acido ialuronico, un miracoloso alleato di bellezza per coloro che hanno la pelle secca ma anche per le donne che hanno più di 50 anni e che vogliono mantenere la pelle del viso soda e polposa

un miracoloso alleato di bellezza per coloro che hanno la pelle secca ma anche per le donne che hanno più di 50 anni e che vogliono mantenere la pelle del viso soda e polposa applicare una crema idratante oppure una crema labbra effetto filler per minimizzare sia le spaccature delle labbra sia le piccole rughe che si formano nei pressi del loro contorno.

Il make up labbra per l’estate: un po’ sposa tutti i giorni

Il make up labbra più gettonato dell’estate, esattamente come quello del giorno del sì, è un trucco labbra discreto ma elegante, in grado di mettere in risalto l’espressività della bocca senza appesantire troppo l’effetto finale.

Il make up ideale è quello effetto nude, che cioè riprenda da vicino il colore delle labbra enfatizzandolo e uniformandolo al tempo stesso.

Per realizzarlo in maniera corretta è importante scegliere bene il colore del rossetto, in maniera che sia il più simile possibile a quello delle labbra e che se ne distanzi solo un po’.

Il rossetto ideale per le labbra secche è quello morbido e cremoso, anche se la sua durata non è eccezionale.

Le tinte labbra, che tendono a rimanere pressoché indelebili ma a seccare moltissimo la mucosa, sono quindi del tutto da evitare.

Se si preferisce utilizzare un rossetto matte, preferendo questo prodotto per la sua maggior durata, è sempre meglio rendere le labbra luminose grazie a un tocco di gloss trasparente.

L’ideale è utilizzare pochissimo prodotto da applicare solo al centro delle labbra e da sfumare con grande attenzione verso l’esterno.

In questo modo si manterranno le labbra più idratate anche utilizzando un prodotto inadatto alle labbra secche, con l’ulteriore vantaggio di realizzare un trucco che duri più a lungo e che possa essere ritoccato in pochissimi secondi, semplicemente aggiungendo un velo di gloss.

Se non abbiamo labbra troppo secche e ci siamo assicurate di aver eseguito una efficace beauty routine idratante prima del make up possiamo anche utilizzare la tinta labbra. Anche in questo caso sarà da utilizzare sempre insieme al gloss o al lucidalabbra, in maniera da minimizzare e compensare la secchezza della mucosa.

Questo piccolo escamotage è davvero prezioso per tutte le make up artist che truccano le donne nel giorno del loro sì: permette infatti di poter contare su un trucco in grado di resistere al cibo e alle interazioni sociali rimanendo al proprio posto per molte ore oltre che facile da correggere in pochi istanti.