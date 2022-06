Smorfie e boccacce: il figlio di Kate la fa impazzire (e noi lo adoriamo!)

Il principe Louis ha fatto impazzire Kate Middleton nel corso dello spettacolo per il Giubileo della Regina. Dovrebbe essere uno scandalo e invece si è trasformato in un membro di spicco della Famiglia Reale.

Il Principe Louis è il terzo figlio del Principe William e della moglie Kate Middleton. Il bambino è nato dopo George (futuro Re d’Inghilterra) e la sorella Charlotte. Il piccolo di casa Cambridge ha 4 anni e un carattere che ricorda moltissimo quello di un altro “bambino terribile” della Royal Family!

William e Kate sono sempre stati famosi nella Famiglia Reale (e anche nel resto del mondo) per il rapporto speciale che hanno con i figli e con i bambini in generale. I Cambridge infatti sono genitori relativamente giovani che sanno perfettamente come rapportarsi ai più piccoli.

Un gesto che William e Kate eseguono sempre, per fare un esempio, è quello di inginocchiarsi o accovacciarsi accanto a un bambino per parlare con lui “allo stesso livello”, per calmarlo, per rassicurarlo o per ascoltare i suoi bisogni.

Per questo atteggiamento e per la grande educazione che i loro figli hanno sempre dimostrato in pubblico e nelle occasioni ufficiali, William e Kate sono sempre stati considerati genitori modello, ma pare che sia arrivato il piccolo Louis a mettere in discussione il loro titolo!

Il Principe Louis al Giubileo ha rubato la scena e ha conquistato tutti!

Tenere i bambini piccoli a bada per molto tempo, soprattutto quando non hanno modo di correre, giocare e muoversi liberamente, può essere davvero difficile. I Royal Babies naturalmente non fanno eccezione a questa regola!

Durante il grande spettacolo musicale organizzato per il Giubileo della Regina Elisabetta, il piccolo Louis ha preso posto accanto a mamma Kate, agli altri fratelli e naturalmente al padre William.

Per tutta la durata dello spettacolo Louis è stato la gioia assoluta dei fotografi e dei cameraman che hanno seguito e documentato lo show, perché non è stato letteralmente fermo un minuto.

Le sue smorfie, le boccacce e il suo passare incessantemente da una sedia all’altra (sedendosi anche sulle gambe del nonno per una dose extra di coccole) hanno letteralmente rubato la scena.

Le cose in realtà non sono andate molto diversamente anche in tutte le occasioni pubbliche in cui Louis è stato presente in questi giorni. Sembra quindi che Kate sia perfettamente consapevole di aver a che fare con un principino vivace e non lo perde mai di vista.

La Duchessa ha anche dimostrato una pazienza degna di lode mentre il suo bambino più piccolo la zittiva, le faceva le boccacce, si rifiutava di ascoltarla e addirittura le ha fatto marameo per due volte!

La reazione dei social a queste continue marachelle del Principe Louis sono state completamente divergenti.

Da una parte molti hanno commentato “Date subito una corona a questo bambino (e che possa non regnare mai)”. Il piccolo Louis infatti è lontanissimo dal trono in linea di discendenza. È davvero molto, molto improbabile che possa salire sul trono. Un giorno diventerà Duca come suo padre o Conte come suo zio Edoardo, ma nulla di più.

Quello che è certo però è che Louis ha dato di nuovo un volto umano e divertente alla monarchia, ricordando a tutti che, nonostante gli scandali dell’ultimo anno, i titoli sui giornali e la riduzione a “personaggi pubblici” la famiglia Reale è formata da persone vere.

D’altra parte però sono arrivate anche molte critiche a Kate Middleton, che secondo molti avrebbe dimostrato di non essere assolutamente in grado di controllare un bambino dal carattere turbolento come quello di Louis.

Cosa avrà pensato William in tutto questo? Sicuramente che Louis assomiglia fin troppo a suo fratello Harry, il quale da bambino divenne famoso per l’abitudine di fare la linguaccia ai fotografi ogni volta che si era stancato delle loro attenzioni.