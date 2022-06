Chiara Ferragni, la dedica più bella non è per Fedez: web in tilt

Chiara Ferragni si è lasciata andare ad una bellissima dedica d’amore che ha mandato il web in tilt anche perché non è rivolta a suo marito Fedez.

Chiara Ferragni è uno dei personaggi che hanno fatto la storia del nostro tempo. L’imprenditrice digitale non solo è stata la prima a credere nell’importanza dei social, creando una nuova professione, ma anche lanciando numerose iniziative, legate al mondo della cultura e della solidarietà, che hanno dato vita a numerose occasioni.

La Ferragni è riuscita a creare un vero e proprio impero e gli utenti della rete non solo provano un grande sentimento di stima nei suoi confronti, ma sono entrati in empatia in quanto lei è solita condividere con tutti loro alcuni attimi della sua vita privata insieme al rapper Fedez e al resto della sua famiglia.

Per questo motivo nelle scorse ore non è sfuggita la bellissima dichiarazione d’amore social che ha scelto di fare sui suoi canali. Anche perché questo dolcissimo pensiero non è rivolto a suo marito Fedez, ma ad un altro uomo che ha reso importante la sua vita. Avete già capito di chi si tratta?

La dolcissima dedica di Chiara Ferragni manda in tilt il web

Chiara Ferragni nelle scorse ore, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, ha deciso di scrivere una dolcissima dedica sui suoi canali social che ha sciolto il cuore dei suoi fedeli sostenitori in quanto è dedicato ad uno degli uomini più importanti della sua vita e no, non stiamo parlando del rapporto con suo marito Fedez. Allora chi è questa persona speciale che fa parte della sua vita e l’arricchisce ogni giorno di più?

Ovviamente stiamo parlando di suo figlio Leone Lucia! Leone, nonostante la sua tenerissima età, è già una star del web ed ha conquistato gli utenti della rete a tal punto che si definiscono quasi gli zii del primogenito dei Ferragnez. La dedica di mamma Chiara, che di recente si è lasciata andare ad un’amara confessione, li ha subito colpiti in quanto non solo ha utilizzato poche e semplici parole, che vanno dritte al cuore, ma anche incorporato uno scatto che mostra tutta la dolcezza di suo figlio.

“Amore della mia vita” ha scritto l’imprenditrice digitale sul suo profilo Instagram, in una foto in cui si vedono le sue mani stringere il viso di suo figlio che la guarda più innamorato e felice che mai. Segno che vuole davvero molto bene alla sua mamma che insieme al rapper cercano di essere il più presenti possibili nella vita del loro bambino ma anche della piccola Vittoria Lucia, che è diventata anche lei una piccola beniamina del web.

La dedica di Chiara Ferragni ha scaldato il cuore degli utenti della rete come soltanto lei sa fare.