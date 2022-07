Italians do it better: la manicure all’italiana ci insegna come essere trendy

By

L’ultimo trend in voga durante l’estate del 2022 è la manicure all’italiana, che ci insegna che glamour a volte fa rima anche con semplicità.

L’estate 2022 ci sta insegnando che fare è bello, ma osare è meglio. E quindi sì all’estro, agli eccessi, a tutto ciò che è originale.

Prendiamo tutto ciò che conosciamo e stravolgiamolo rendendolo ciò che vogliamo essere. Non dobbiamo avere paura di esagerare, perché questa è la stagione del “troppo che non stroppia mai”.

Brillantini, luccichii, strass. E ancora accostamenti di nuance, toni accesi, multicolour. Non avere paura. Tutto è concesso.

Lo è anche osare con tocchi di colore strong dopo gli anta, come ci insegano Paloma Faith e la sua manicure coloratissima.

Così come lo è lasciarsi andare alla manicure di coppia, che ci mostra come in realtà ormai lo smalto possa essere genderless sempre e come possa suggellare l’amore più di ogni dichiarazione.

E allo stesso modo è concesso anche optare per fantasie estive, oppure apparentemente vintage, colori fluo super accesi, swarovski come se non ci fosse un domani.

Ma esiste anche un altro trend molto in voga che ci dimostra l’esatto opposto e cioè che a volte possiamo anche abbandonarci alla semplicità, che non deve fare rima per forza con banalità, ma spesso è segno solo di glamour. Stiamo parlando della manicure all’italiana. Ecco di cosa si tratta. La manicure all’italiana: tutto ciò che c’è da sapere La manicure all’italiana è l’ultima frontiera della nail art, che ci insegna come portare le unghie corte e farle sembrare lunghe, rendere più affusolate le dita, ricreare un effetto chic e glamour allo stesso tempo. Dobbiamo la genesi del termine (tecnico) Italian Nail Painting Technique alla nail artist Alexandra Teleki, che sostiene che questa tecnica in Italia sia molto usata.

Facilissima da realizzare, adatta a tutte le donne e a tutte le età, questa tecnica consente di far apparire otticamente le nostre unghie più lunghe.

Come si mette in pratica? Basta iniziare pulendo tutte le pellicina e rendendo l’unghia sana.

A quel punto dobbiamo prendere una lima e dare alle nostre unghie una forma quadrata. Dovremo poi passare allo smalto, scegliendo tra quello normale ed il semipermanente.

Qui entra in gioco un trucco infallibile: dobbiamo lasciare uno spazio tra lo smalto e la radice dell’unghia, senza mai toccare in pratica le cuticole.

Se preferisci poi puoi anche optare non per un’unica tonalità, ma per più colori, oppure applicarne uno solo sulle punte.

In quest’ultimo caso non otterrai una semplice frenche manicure, ma il risultato finale sarà diverso: dovrai partire infatti da metà unghia più o meno e passare lo smalto su entrambi i lati, ottenendo una forma a U. Anche in questo modo le tue unghie sembreranno più lunghe.

In alternativa possiamo optare anche per una forma rettangolare, oppure squoval (a metà strada quindi tra la forma squadrata e quella ovale).

Grazie a queste, infatti, tutte le dita sembreranno più affusolate, le mani più eleganti, le unghie decisamente trendy ed il risultato sarà una manicure alla moda più che mai.

Perché la manicure all’italiana sia perfetta, però, dobbiamo stare attentissime ad essere super precise nell’applicazione dello smalto e rifinire sia i bordi laterali che quello inferiore, in modo che il distacco tra lo smalto e la base dell’unghia non sia “traumatico”.

Il lato positivo di questa tecnica è che è adatta anche – anzi, potremmo dire soprattutto – a chi ha le unghie corte, oppure di media lunghezza e a chi non ama particolarmente gli eccessi, ma preferisce uno stile più sobrio.

Le uniche unghie su cui sarebbe preferibile non applicare questa tecnica? Quelle con forma a stiletto, a mandorla, oppure le coffin nails. In tutti questi casi, sarebbe meglio propendere per una manicure più tradizionale.

In ogni caso, ci sono anche altre tendenze estive inaspettate che rendono la nostra manicure originale.

Comunque abbiamo capito un’altra volta che è proprio vero: italians do it better.