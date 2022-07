Francesco Totti e Ilary Blasi: spunta il retroscena che fa male

Francesco Totti e Ilary Blasi sono i protagonisti di un inedito retroscena sulla loro separazione. Retroscena che ha spezzato il cuore dei loro fedeli sostenitori.

Soltanto pochi giorni fa Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la fine del loro matrimonio. La notizia, purtroppo o per fortuna, non è arrivata come un fulmine a ciel sereno in quanto da tempo si mormorava di una possibile rottura ma i due hanno sempre smentito affermando che erano soltanto gossip senza alcun fondamento per poi rivelare che hanno mentito per proteggere i figli.

Il motivo che li ha spinti a dividere le loro strade non è mai stato rivelato, ma sul settimanale Nuovo è spuntato un nuovo retroscena sulla separazione che si è rivelato essere un vero colpo al cuore per tutti i loro fedeli sostenitori che sperano che i due possano tornare insieme come facevano un tempo.

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati spiazzando l’Italia e l’uscita di questo nuovo retroscena non ha di certo aiutato.

Ilary Blasi e Francesco Totti separazione: il retroscena che spezza il cuore

Francesco Totti e Ilary Blasi, che è stata beccata così durante la sua prima cena da single, non hanno voluto svelare i motivi che li hanno spinti a dirsi addio, ma secondo il settimanale diretto da Riccardo Signoretti lui al momento starebbe provando un mix di sentimenti che vanno dalla malinconia alla rabbia. Per quale motivo?

Sul settimanale, infatti, è possibile leggere che l’ex Capitano della Roma avrebbe tentato in tutti i modi di salvare il matrimonio ma purtroppo non ci sarebbe riuscito e per questo motivo proverebbe dentro di sé un senso di sconfitta e delusione. A sostenere questa tesi ci sono anche le dichiarazioni del suo amico di sempre Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti:

“Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento” ha esordito, rivelando il suo punto di vista in questa vicenda. “Lei spesso e volentieri gli rispondeva male… Era sempre arrabbiata e nervosa“ ha poi concluso, sospettando che sia stata la conduttrice dell’Isola dei Famosi a voler troncare il tutto anche se almeno per il momento sembrerebbe essere stato Totti a voltare in maniera definitiva pagina considerando che ha iniziato una relazione con Noemi Bocchi.

Com’è giusto che sia, la verità di come sono andate le cose la conoscono soltanto Totti e Ilary ed è comprensibile che non vogliano svelare ai quattro venti che cos’è accaduto tra le mura di casa.