Il primer ciglia è davvero tanto utile quanto sembra? Ecco la verità

Il primer ciglia è poco conosciuto e probabilmente proprio questo rende molte donne scettiche nei suoi confronti, quindi molte si domandano se sia davvero utile come sembra. Ecco tutta la verità.

Il primer ciglia è uno di quegli elementi di make up estremamente utili, al pari di quello viso. Ma è molto meno conosciuto purtroppo.

Nato in Asia come alternativa all’utilizzo del piegaciglia ed all’applicazione di ciglia finte, questo trucco è stato creato proprio per ottenere delle ciglia allungate, forti, nutrite.

Considerato da molte donne un vero e proprio elisir di benessere, capace di creare un effetto XXL senza ricorrere a trattamenti come la laminazione, spendendo pochissimo e impiegando poco tempo, è spesso “snobbato” da altre, che non credono nella sua efficacia.

C’è da dire che, come abbiamo anticipato, non se ne parla tantissimo e questo rende oggettivamente più difficoltoso orientarsi e comprenderne le potenzialità. Spesso se non si sa non si fa.

Quindi è arrivato il momento di fare chiarezza finalmente: il primer ciglia è davvero utile? Ecco tutta la verità.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul primer ciglia

A metà strada tra trattamento benessere e semplice trucco, il primer ciglia ha una funzione estremamente utile: può fungere, se applicato a lasciato agire durante la notte – anche da maschera per le ciglia.

In questo modo le rinforza, le idrata a fondo e le rende foltissime, voluminosissime, resistentissime.

Ovviamente perché assolva a questa funzione, è necessario scegliere quello giusto. Ad esempio, esistono quelli ricchi di di vitamina B5 e peptidi che servono proprio per nutrire.

Questi ultimi – insieme sieri e gel – servono proprio per rinfoltire l’arcata ciliare e così aprono lo sguardo, lo rendono più intenso, giovane, profondo.

Il primer ciglia poi rilascia una leggera tintura, ma questa è solitamente molto blanda, tanto che poi necessita appunto di una passata di mascara.

La sua peculiarità invece è più che altro saper definire perfettamente le ciglia, nutrirle, renderle più lunghe.

Ma come si usa? Basta applicarlo subito prima del mascara, esattamente come facciamo con quello viso, che va applicato prima del fondotinta.

C’è anche chi predilige avere un’allure estremamente naturale e quindi preferisce lasciarlo solo e non aggiungere poi altro make up. Sono scelte personali, ognuna di noi sa come vuole apparire.

Dal punto di vista prettamente estetico, il primer ciglia è uguale al mascara (salvo che per il suo colore chiaro, ma il packaging è in genere praticamente identico).

Basta quindi passarlo con lo scovolino facendo un movimento a zig – zag e partendo sempre dal basso. Questa tecnica serve ad allungare, separare perfettamente e definire al massimo le ciglia. Provare per credere.

Se subito dopo applichi il mascara – a prescindere da quale scegli – l’effetto sarà triplicato: le tue ciglia saranno davvero lunghissime come non mai ed il loro volume raggiungere livelli mai visti prima.

Secondo moltissime donne, l’effetto finale è praticamente identico a quello ottenuto con la laminazione, ma il costo è decisamente inferiore ed anche in termini di tempo il risparmio è notevole, se pensi che impiegherai davvero pochissimo per applicarlo.

Quale primer ciglia scegliere? Dipende dall’effetto desiderato. Ma se il tuo scopo è quello di nutrire le tue ciglia, dovresti proprio protendere o per i succitati ingredienti, o per olio di oliva, burro di mango e olio di acai.

Se vuoi usarlo in estate poi sappi che esistono anche formule waterproof, esattamente come per il suo cugino più grande e famoso, il mascara.

In ogni caso con il primer ciglia insomma l’effetto Bambi è assicurato ed inoltre in questo modo potrai dire addio per sempre a ciglia corte, poco resistenti, non abbastanza arcuate.