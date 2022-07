Ilary Blasi, prima cena da single: ecco com’è stata pizzicata

Ilary Blasi ha affrontato la sua prima cena da single il pubblico. L’obiettivo dei fotografi ha immortalato ogni cosa: ecco com’è stata beccata.

Ilary Blasi non sta di certo passando un periodo facile. La conduttrice dell’Isola dei Famosi si è trovata travolta dal gossip in quanto soltanto qualche giorno fa ha annunciato la sua separazione da Francesco Totti.

I due formavano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano ed avevano fatto sognare di milioni di fan che avevano preso come punto di riferimento la loro famiglia. Purtroppo però le cose non vanno sempre come ci si aspetta e per loro non c’è stato il lieto fine che tutti si aspettavano.

Ilary però non si è persa di animo ed ha continuato a vivere la sua vita mettendo come priorità assoluta i suoi figli. Tant’è che è partita con loro per una lunga vacanza in Africa lontana da occhi indiscreti. Ora, però, è tornata (anche se per un breve periodo) in Italia ed è stata beccata così durante la sua prima cena senza Francesco Totti.

Ilary Blasi, dopo aver trascorso un po’ di giorni in Africa in compagnia della sua famiglia, dove ha incantato gli utenti della rete come soltanto lei sa fare, è ritornata nel bel paese dove è stata beccata dagli obiettivi di Pipol Gossip durante la sua prima cena da single.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi appare bella e sorridente come sempre ed in compagnia degli amori della sua vita, che ha voluto al suo fianco anche in questa circostanza: i suoi figli. Ilary, infatti, non appena ha dato l’annuncio della separazione li ha subito portati con sé lontano dall’Italia per permettere loro di non vivere tutto l’accanimento mediato nei confronti della sua famiglia che si respira in questi giorni nel bel paese dove tutti sono curiosi di scoprire perché Ilary e Totti si sono lasciati.

Ilary Blasi è stata paparazzata con i suoi figli per la loro prima cena pubblica a Roma senza l’ex Capitano della Roma al loro fianco, che dopo l’annuncio del divorzio ha preferito non dare adito al gossip facendo sempre minori apparizioni in pubblico.