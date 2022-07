Come pelare i pomodori senza sbollentarli: ecco il trucco!

Con questo facile trucco si possono pelare i pomodori senza sbollentarli: ecco come farlo a freddo e senza nessuna fatica.

D’estate è tempo di pomodori. E proprio adesso si fanno le conserve da utilizzare per tutto l’inverno. Ma non solo, in questo periodo il sugo al pomodoro per condire la pasta diventa un must.

Anche se non abbiamo i barattoli già pronti ma vogliamo preparare uno squisito sughetto con i pomodori freschi ecco che possiamo utilizzare un facile trucco senza dover necessariamente sbollentare i pomodori per sbucciarli meglio.

Se è vero che mettendoli in acqua bollente faciliteremo il processo di pulizia, togliendo più facilmente la buccia, per poi poterli usare per cucinare, è altrettanto vero che possiamo omettere questo passaggio grazie ad un metodo molto semplice.

Ecco come pelare i pomodori senza sbollentarli

Finalmente con l’arrivo dell’estate tornano anche i pomodori maturati al sole, buoni, succosi e saporiti perfetti da consumare così crudi o per preparare un delizioso sughetto. Aglio, basilico e pomodori è il classico condimento per i pranzi estivi.

Ma non solo, possiamo anche spaziare in tante altre ricette, come quella del sugo finto che prevede, oltre ai pomodori, anche l’utilizzo del soffritto proprio come quando si prepara il ragù di carne o il finto ragù di carne.

E poi ancora possiamo cucinarli con la cipolla oppure usarli in molti altri sughi e ricette. Insomma un vero e proprio tesoro di stagione. Non solo, essi sono anche ricchi di vitamine e sali minerali in più contengono il licopene che aiuta a prevenire le malattie cardiache, l’arteriosclerosi, ma anche alcune forme tumorali.

Insomma non consumare i pomodori ora che sono di stagione sarebbe un vero e proprio peccato. Molti però quando devono preparare il sugo al pomodoro per condire la pasta, per spellarli utilizzano il classico metodo di metterli in acqua bollente così da eliminare poi la buccia più facilmente.

Per fortuna però esiste un trucco molto semplice che ci permette di pelare i pomodori senza nemmeno dover accendere un fornello. E ora che fa così caldo, effettivamente potrebbe essere utile sapere come creare meno caldo possibile in casa.

Far bollire un pentolone d’acqua per sbollentare i pomodori a tanti potrebbe mettere pensiero considerando il clima torrido di questo periodo. Dunque, esiste un metodo molto veloce che ci permette di effettuare tale operazione senza complicazioni.

Si tratta senza dubbio di una tecnica facilissima che ci semplificherà la vita senza nemmeno farci scottare le dita quando peliamo i pomodori. Non resta che scoprire come procedere.

La prima cosa da fare è prendere i pomodori e un coltello. Con la parte non seghettata lo iniziamo a passare più volte sulla buccia dalla parte della lunghezza. Come la pellicina diventerà morbida non resta che tirare via la buccia.

Questo metodo lo possiamo usare con tutti i tipi di pomodori anche con quelli poco maturi. A questo punto possiamo utilizzarli per preparare un classico sugo di pomodoro cotto o altrimenti quello a crudo senza cottura, che si prepara frullando i pomodori con aglio, basilico e olio evo.