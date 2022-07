Finto ragù: ecco i trucchi per preparare una salsa al pomodoro con la carne

By

Una salsa al pomodoro con la carne anche se si può definire più come un finto ragù: ecco come prepararlo con questi trucchi.

La pasta al pomodoro è sicuramente uno dei piatti più amati da grandi e piccini. Specie ora che è estate, con i pomodori freschi e maturati al sole le nostre salse assumono tutto un altro sapore.

Infatti, è sempre opportuno optare per prodotti sani e genuini, acquistati a chilometro zero, rispetto a quelli importati o coltivati in serra. E ora che è la stagione dei pomodori utilizzarli sia a crudo che per le salse è il momento migliore.

Anzi proprio adesso è il momento di preparare le conserve di pomodoro che poi ci faranno compagnia per tutto l’inverno. Ma al di là della classica salsa di pomodoro noi vogliamo rivisitare in questo caso il ragù. Un sugo quindi a metà fra il classico di carne e quello al pomodoro. Scopriamo i trucchi.

Ecco i trucchi per preparare il finto ragù

Una via di mezzo tra il classico ragù di carne e il sugo al pomodoro. Questo finto ragù è davvero buono e necessita di molto meno tempo rispetto al classico che prevede lunghi tempi di cottura.

E dopo avervi fornito la ricetta per preparare un sugo finto e vegano perché a base di sole verdure, stavolta vogliamo invece svelarvi i trucchi per preparare un sugo di carne ma che non necessita dei tempi biblici del ragù.

Non solo dovremo avere il classico vecchio passatutto che ci servirà per tritare il sugo così da conferirgli la giusta consistenza. Una vera e propria ricetta della nonna che farà felici grandi e piccini, ma che soprattutto potrete servire ai più piccoli che non amano particolarmente la carne.

Intanto la prima cosa da fare è un trito di carota, sedano e cipolla, il classico soffritto per intenderci. Ma se non si vogliono utilizzare tutti questi odori potremo mettere solo la cipolla. Nel fondo di una pentola, dunque, si procede versando un giro d’olio extra vergine d’oliva e le verdure tritate. Lasciamo cuocere per qualche minuto.

Ora aggiungiamo i pomodori a pezzi, ma se non abbiamo quelli freschi possiamo utilizzare i pelati o le salse dei barattoli.

Quindi, ed è qui che sta il trucco, dovremo mettere a crudo, insieme ai pomodori una fettina di carne di vitello. C’è anche chi sceglie il maiale, ma il consiglio è di farla con il vitello o il manzo. Facciamo ora cuocere il tutto con il coperchio per circa un’oretta. Regolando ovviamente di sale anche verso fine cottura.

Quando il nostro sugo sarà cotto ecco il secondo trucco. Dovremo munirci di un passatutto. A questo punto passiamo il nostro sugo così da conferirgli la giusta consistenza. E voilà. Il ragù finto per condire la pasta è pronto.

Anziché dunque attendere i tempi lunghi del classico ragù, che del resto ha anche tutto un altro sapore, questo ragù finto è pur sempre una valida alternativa a quello realizzato con il semplice pomodoro, più nutriente e perfetto anche per i più piccini.