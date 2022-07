Belen e Stefano De Martino non potrebbero essere più felici. E lo hanno dimostrato con una serie di foto e video pubblicati sull’account Instagram ufficiale di Belen.

Belen Rodriguez e il compagno Stefano De Martino hanno voluto smentire le voci riguardanti la loro presunta riconciliazione avvenuta “per interesse” con una serie di foto e video che non hanno lasciato spazio a dubbi sulla natura del loro rapporto. Stefano e Belen hanno ritrovato l’amore sopito l’uno per l’altra dopo la rottura della showgirl con l’ex Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì. E ora non potrebbero essere più felici e appagati.

La coppia d’oro Stefano De Martino e Belen Rodriguez (sempre molto sensuale in ogni suo scatto) sono tornati al centro dell’attenzione pubblica con le ultime foto pubblicate dalla stessa Belen sul suo seguitissimo account Instagram. I due innamorati si sono concessi una mini fuga romantica a bordo di una barca per smentire le voci sulla loro presunta relazione “farlocca”. La coppia si è anche scambiata un bacio dolcissimo alle luci del tramonto che ha lasciato i fan senza fiato. Ecco al foto in questione.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: lo scatto dolcissimo che ha fatto impazzire i fan

Nella foto in questione, Belen e Stefano sono stretti in un abbraccio, e le loro bocche si sfiorano poco prima di un bacio appassionato.

Si tratta di una delle prime foto dei due in atteggiamenti intimi, forse pubblicata appositamente per mettere a tacere le solite malelingue che già ipotizzavano una prossima (seconda) rottura. Di voci su Belen, d’altronde, ne sono circolate molte in quest’ultimo periodo. In particolare ad attirare l’attenzione dei fan è stato il suo rapporto burrascoso con l’ex Antonino Spinalbese, che avrebbe minacciato di denunciare in seguito alla conferma di lui nel cast del prossimo Grande Fratello Vip. La paura di Belen, infatti, è che Spinalbese (che ora ha una nuova fidanzata) possa raccontare fatti di vita provata riguardanti lei e sua figlia Luna Marì. E si sa che fatti del genere accadono di frequente all’interno della Casa più famosa della tv. Nel frattempo, la bella showgirl si gode le vacanze in compagnia del suo amato e dei suoi due bellissimi figli. Poi quel che sarà, sarà.