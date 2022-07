Elisa Isoardi ha di recente fatto un’affermazione piuttosto deludente sul ballerino Raimondo Todaro che i fan non si sarebbero mai aspettati. Ecco cosa ha detto.

La bellissima conduttrice piemontese Elisa Isoardi non è riuscita a trattenersi e ha voluto chiarire una volta per tutto il genere di rapporto che la lega al ballerino Raimondo Todaro, suo compagno di ballo a Ballando con le Stelle. Durante la sua partecipazione al noto programma di Milly Carlucci, infatti, i fan avevano notato un particolare feeling tra i due, tanto da far subodorare una possibile liaison amorosa. Ma cosa c’è di vero in tutto questo?

Elisa Isoardi è stata di recente intervistata riguardo al suo futuro in tv e la discussione è poi caduta su un suo noto ex collega, ora insegnante di ballo ad Amici: Raimondo Todaro. Tra la famosa conduttrice (nonché ex fidanzata di Matteo Salvini) e il ballerino c’era stato un particolare feeling durante la lor partecipazione a Ballando con le Stelle e molti fan hanno sempre sognato che tra i due potesse nascere qualcosa in più di una semplice amicizia. S chiarire le cose, però, ci ha pensato direttamente Elisa con una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi.

Elisa Isoardi non si trattiene più: la verità su lei e Raimondo Todaro

La bella Isoardi (vi ricordate com’era prima del successo?) ha ammesso che tra lei e Todaro non c’è mai stato niente più che una collaborazione professionale. I sogni di una possibile liaison amorosa tra i due tanto sognata dai fan, quindi, sono stati distrutti.

“La gente sogna l’amore. Se abbiamo regalato qualcosa in più a casa durante Ballando ben venga ma eravamo una coppia professionale. Ora non ci sentiamo più, abbiamo due vite diverse…”, ha affermato Elisa (che molti sostengono si sia sottoposta a qualche intervento estetico), provocando grande amarezza tra i fan. Eppure durante Ballando con le Stelle la bella conduttrice sembrava divertirsi molto a solleticare la fantasia dei fan. Che si sia trattato di semplice finzione per far parlare di sé? D’altronde Elisa ha sempre dimostrato di saper benissimo catturare l’attenzione del popolo del web (come aveva fatto in precedenza con una foto molto sensuale in cui lei e Salvini posavano insieme sdraiati su un letto). La domanda, quindi, è una sola: volpe o agnellino?