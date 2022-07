Combattere la stanchezza mentale con il cibo: alimenti da scegliere

By

La stanchezza mentale si fa sentire e allora aiutiamoci anche con il cibo giusto: ecco gli alimenti da scegliere per combatterla.

Con il caldo di questi giorni, specie se ancora non siamo potuti andare in ferie la stanchezza può prendere il sopravvento. Non solo quella fisica ma spesso quella mentale può rivelarsi a volte addirittura peggiore.

Ecco perché per combatterla può essere utile considerare di introdurre i cibi giusti. Alcuni alimenti infatti aiutano a contrastare la stanchezza mentale offrendoci più energie grazie alle sostanze nutritive che contengono.

Ad esempio il cervello per funzionare bene necessita di glucosio ma non solo, anche di vitamine e sali minerali. Scopriamo allora cosa mettere sulla tavola per contrastare la stanchezza mentale.

Ecco il cibo giusto per combattere la stanchezza mentale

Può capitare a tutti di soffrire di stanchezza mentale. Si tratta di una condizione che implica il provare alcuni sintomi come difficoltà a concentrarsi, avere sempre sonno, perdere la memoria in maniera occasionale, avere poca lucidità mentale, ma anche ad essere instabili emotivamente e trovare poche motivazioni.

Naturalmente si tratta di una condizione che può avere un impatto negativo sulla qualità della vita e può anche danneggiare il benessere personale. Ecco perché quando si presentano queste situazioni possiamo ricorrere, tra i vari rimedi, anche ad una dieta equilibrata, oltre che a dei metodi naturali.

Ovviamente il consiglio, prima di affidarsi al fai da te, è quello di consultare il proprio medico, qualora si dovessero presentare questi sintomi senza avere una certezza della diagnosi.

A volte, infatti, dietro a certi stati possono anche celarsi delle malattie, dunque, è opportuno parlarne con un esperto. Scongiurate però le ipotesi peggiori, se il problema riguarda un comune stato di stanchezza mentale la dieta ci verrà sicuramente in aiuto.

Ecco gli alimenti giusti per contrastare la stanchezza mentale.

1) Uova. Tra gli alimenti che rappresentano una fonte di aminoacidi essenziali e le uova sono uno di quelli. Esse servono a sintetizzare gli ormoni, in particolare la serotonina e la melatonina, il primo che regola l’umore mentre il secondo il sonno. Essi vengono sintetizzati dall’organismo a partire dal triptofano. Inoltre le uova forniscono diversi sali minerali tra cui zinco e fosforo, ma anche alcune vitamine tra cui la J quelle del gruppo B, coinvolte nel corretto funzionamento del sistema nervoso nonché del cervello.

2) Tacchino. Tra le carni bianche, il tacchino oltre che essere facilmente digeribile è un’ottima fonte di proteine, di vitamina B12, di ferro e in più apporta la tirosina, un aminoacido essenziale che sintetizza la dopamina, un ormone che se manca genera stanchezza e sonnolenza.

3) Mandorle. La frutta secca è fonte di benessere in generale e ottima per contrastare la stanchezza mentale. In particolare le mandorle sono ricche di magnesio ma svolgono anche un’azione di relax nei confronti del sistema nervoso. Inoltre le mandorle sono ricche di acidi grassi essenziali polinsaturi che stimolano il cervello e donano energie.

4) Agrumi. Ricchi di vitamina C, frutti come limoni, kiwi, arance possono apportare quello che serve per combattere la spossatezza sia mentale che fisica.

5) Avena. Si tratta di un cibo ricco di fibre che ha un elevato potere saziante. Essa contiene la tiamina o vitamina B1 che aiuta il sistema immunitario aiutando anche a combattere le situazioni di stress.

Inoltre, sembra che anche il ginseng possa essere benefico per contrastare la stanchezza.