Signorini fa fuori la tik toker più amata dal GF Vip 7? Arriva tutta la verità

Alfonso Signorini ha fatto fuori la tik toker più famosa degli ultimi tempi dal cast del Grande Fratello Vip 7? Lei ha rotto il silenzio, svelando come sono realmente andate le cose.

Alfonso Signorini sta selezionando con cura e attenzione i prossimi vipponi che andranno a tenere compagnia il pubblico del piccolo schermo degli italiani con il GF Vip 7.

Il cast, infatti, non è ancora stato deciso e in rete non mancano numerose indiscrezioni a riguardo. Tant’è che si è parlato prima di una possibile partecipazione della tik toker più famosa del momento, ma che all’ultimo minuto tutto sarebbe saltato in quanto avrebbe spoilerato la sua presenza nella casa più spiata d’Italia sui social.

Il conduttore non si è espresso in merito a questo argomento, ma la diretta interessata sì e attraverso il web ha voluto raccontare come stanno le cose in quanto le indiscrezioni trapelate in rete non corrisponderebbero alla realtà dei fatti.

Anticipazioni GF Vip: Signorini l’ha esclusa? La Tik Toker confessa tutto

Alfonso Signorini, secondo le recenti indiscrezioni, avrebbe deciso di far fuori la famosa tik toker dal cast del Grande Fratello Vip 7, dove un’ex concorrente ha annunciato di essere in dolce attesa, perché lei avrebbe spifferato il tutto sui social, ma le cose sono andate realmente così? A rompere il silenzio è stata la diretta interessata, l’insegnante di corsivo Elisa Esposito raccontando la sua versione dei fatti:

“Non voglio che escano notizie false, quindi chiarisco” ha esordito senza troppi giri di parole. “Questione Grande Fratello Vip, smentisco tutte le voci che stanno girando“ ha dichiarato a brucia pelo. “Non parteciperò al Grande Fratello non perché ho spoilerato come hanno scritto alcuni giornali, ma perché sono stata io a rifiutare“ ha voluto chiarire a discapito delle voci che girano sul suo conto.

“Mi hanno chiamato e ho detto chiaramente di no. Questo perché al momento non voglio partecipare a questo tipo di programmi televisivi perché non mi piacciono” ha poi motivato. “Avevo fatto un video scrivendo ‘quando ti chiamano al GFVip’, non ‘quando vado’, la cosa è differente“ ha poi concluso, non mandandole di certo a dire.

Elisa Esposito, l’insegnante di corsivo, non sarà al Grande Fratello Vip per una sua scelta ben precisa e non perché Signorini, come si era mormorato in rete, ha voluto “punirla” per lo spoiler fatto negli scorsi giorni.