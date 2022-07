Look da ufficio estivo perfetto per le over 40, come realizzarlo?

Come realizzare un look da ufficio perfetto in estate se hai più di 40 anni? Con questa guida di stile targata CheDonna! Ecco tutti i segreti fashion che ogni donna dovrebbe conoscere per realizzare i propri look da lavoro in maniera perfetta!

Trovare la forza per realizzare look trendy durante le giornate afose estive è una vera e propria sfida. Ma se le nostre ferie estive sono ancora molto lontane e dobbiamo ancora recarci in ufficio ogni giorno dobbiamo trovare la chiave comoda e trendy per realizzare al meglio i nostri outfit!

Succede anche alla fashionista più tenace di mollare la presa in estate! La scelta dei nostri look quotidiani si basa non più sulle tendenze ma sulla praticità e leggerezza!

Questo è troppo aderente, questo è troppo pesante, quell’altro è scomodo! Ecco le nostre conversazioni davanti all’armadio ogni mattina prima di uscire per andare a lavoro. E alla fine? Ci guardiamo allo specchio e notiamo che l’outfit che indossiamo, anche il più leggero e comodo, non ci rispecchia per nulla.

Da oggi tutto cambierà, perché in questa guida di stile targata CheDonna vedremo come realizzare tre look da ufficio perfetti per le giornate più afose estive adatti a valorizzare la tua fisicità over 40! Iniziamo!

Look da ufficio: per la fashionista over 40 che è in te ecco cosa dovresti indossare!

Il luogo in cui lavoriamo in qualche modo definisce anche gli outfit che indossiamo. Ad esempio se lavoriamo in ufficio dovremo evitare gonne troppo corte o maglie troppo scollate. Anche in estate durante le giornate più afose. Ma nessuna paura, ecco gli outfit trendy e leggeri perfetti per te!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare tre look da ufficio estivi perfetti per la tua fisicità over 40

tubino di viscosa: scegliere un look composto da un unico capo non è solo comodo ma salva anche tanto tempo. Ad esempio? Il tubino midi in viscosa. Leggero e semplice da utilizzare. Chic per tutta la giornata.

scegliere un look composto da un unico capo non è solo comodo ma salva anche tanto tempo. Ad esempio? Il tubino midi in viscosa. Leggero e semplice da utilizzare. Chic per tutta la giornata. blusa over e gonna midi: un altro look da tenere sempre a mente è quello composto da una camicia oversize leggera e una gonna midi a vita alta. Elegante e perfetta per l’ufficio e l’aperitivo a fine giornata.

un altro look da tenere sempre a mente è quello composto da una camicia oversize leggera e una gonna midi a vita alta. Elegante e perfetta per l’ufficio e l’aperitivo a fine giornata. a tutto lino: il lino non solo è il tessuto più leggero che ci sia ma si da il caso che è anche il più chic. Camicia oversize e pantalone palazzo in lino è il completo all day che dovremo sempre tenere a portata di mano. A proposito, Stirare gli abiti di lino non sarà più un incubo: ecco le regole d’oro!

Termina qui la guida di stile più fashion del momento, quella targata CheDonna che oggi ha visto come realizzare dei perfetti look da ufficio estivi.

Alla prossima guida di stile, per non perderti nessuna novità in fatto di fashion, e non solo!