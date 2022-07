Simona Ventura super corteggiata? La proposta non può essere rifiutata

Simona Ventura sarebbe di nuovo super corteggiata per un motivo in particolare, da lei stessa poi arriva la risposta.

Simona Ventura torna a rimbalzare sulle cronache dello spettacolo per quanto riguarda una serie di rumors che girano attorno a lei. Gli ultimi mesi sono stati impegnatissimi con la tv. La conduttrice, infatti, dopo l’ultima conduzione in Mediaset di Temptation Island Vip nel 2018, è passata in casa Rai già nel 2019.

Il ritorno nell’azienda è segnato per lei dalla conduzione della sesta edizione del talent show The Voice of Italy, per poi passare ad altre esperienze tra cui Il collegio, La Domenica Ventura e Game of Games, il gioco di sei puntate in prima serata. Tutte produzioni che, però, non si sono ripetute, a differenza di quella con Citofonare Rai 2 iniziata nel 2021 al fianco di Paola Perego, già confermatissima. Nell’ultimo anno però, la Ventura si è riavvicinata a Maria De Filippi, conducendo la prima e non troppo fortunata edizione di Ultima Fermata.

Nonostante le buone intenzioni e le alte aspettative che si erano create, il reality show che metteva alla prova l’amore delle coppie in dirittura d’arrivo, non ha convinto gli italiani, ottenendo scarsi risultati. Non sempre Maria De Filippi fa centro, insomma, anche alla regina di Mediaset capita di sbagliare qualcosa. La madrina di Amici però, sarebbe pronta a ripartire con il ritorno di un vecchio programma e avrebbe puntato gli occhi sulla collega e amica.

Simona Ventura al timone de La Talpa? La risponda della conduttrice non lascia dubbi

Reality che lasci, reality che trovi. Sarebbe ormai una certezza che nel palinsesto della prossima primavera 2023 rivedremo nuovamente sui piccoli schermi La Talpa. Il reality torna su Mediaset dopo anni di assenza, in quanto fortemente voluto da Piersilvio Berlusconi. Naturalmente è bastato poco per riaccendere la curiosità generale avviando il toto-nomi tra concorrenti e conduttori.

Stando ad un’indiscrezione trapelata dall’influencer Amedeo Venza, Maria De Filippi in quanto produttrice del programma, avrebbe pensato di scegliere come timoniera proprio la Ventura. “Simona Ventura verso la conduzione de La Talpa, il reality di grande successo che torna in TV dopo anni di assenza”, aveva scritto l’esperto di gossip nelle sue stories. Pare proprio però, che la conduttrice, che nel frattempo è cambiata tantissimo, non abbia perso tempo per stroncare il rumor nel più breve tempo possibile. “Non se ne parla“, ha scritto seccamente in risposta ad un tweet sull’argomento.

E se Super Simo dunque non avrebbe nessuna intenzione di tornare a collaborare con un programma di Maria, rimangono aperte dunque tantissime possibilità, come quella di Silvia Toffanin, una delle favorite. Un altro dei nomi papabili potrebbe essere anche quello di Paola Perego, attualmente collega della Ventura in Rai, che è stata per tre volte la storica conduttrice de La Talpa dal 2004.