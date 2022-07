Stirare gli abiti di lino non sarà più un incubo: ecco le regole d’oro!

Vuoi stirare i tuoi abiti di lino alla perfezione ma non ci riesci? Questo avviene perché non conosci le regole d’oro! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà come lavorare i tessuti di lino alla perfezione!

In estate i nostri outfit si basano sempre sulla base di pochi concetti chiavi: comodità e leggerezza! Tutto ciò che indossiamo deve essere confortevole anche durante le giornate di caldo più afose. Esiste però un tessuto che in estate è il migliore da utilizzare ma che ha bisogno di essere stirato: il lino! Come riuscire ad utilizzare look di lino freschi senza prima dover stirare per forza?

Gli outfit estivi sono sempre più difficili da realizzare perché devono comprendere molte caratteristiche: comodità, stile e leggerezza!

Infatti ci svegliamo la mattina e iniziamo a pensare: voglio un look che mi faccia sentire a mio agio, stylish, ma che sia leggero per poter sopravvivere al caldo afoso di ogni giorno.

Esiste un tessuto in particolare che semplicemente risponde a tutte queste tre domande. Quale? Il lino!

Infatti questo tessuto proveniente da una fibra naturale è leggero, facile da utilizzare e super chic!

Ma come tutto nella vita ecco il risvolto della medaglia: il lino si stropiccia facilmente e stirare questo tessuto è difficilissimo!

Infatti spesso avete ovviato ad utilizzare outfit di lino per non dover ritrovarsi il 15 di agosto con il caldo infernale a dover accendere il ferro da stiro per togliere quelle tremende pieghe sui vostri abiti.

Da oggi tutto cambierà e potrete godervi i vostri outfit in lino senza pensieri, perché stiamo per scoprire le regole d’oro per mantenere e stirare il lino!

Per stirare gli abiti di lino in estate ci vogliono pochi semplici trucchi! Seguili alla perfezione e realizza il tuo look in lino trés chic!

Scegliere il lino come tessuto dei nostri look non è solo una scelta stilistica ma anche ambientale, in quanto è una fibra completamente naturale e la produzione di questo ha un bassissimo impatto ambientale. Un motivo in più per realizzare outfit a tutto lino!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo le regole d’oro per stirare gli abiti di lino:

primo step: esegui correttamente il lavaggio. Evitare in tutti i modi di lavare il lino a temperature alte e con i giri della centrifuga al massimo. Le alte temperature faranno restringere il tessuto naturale, la centrifuga creerà delle pieghe sul tessuto che saranno difficili da togliere.

secondo step: stendere sulle stampelle. Una volta lavati i nostri abiti in lino bisogna stenderli. Come? Prendeteli, apriteli con le mani quasi a stirarli, posateli con delle grucce e lasciateli asciugare all’ombra. Con il peso dell’acqua gli abiti si stenderanno da soli e se evitate il contato con il sole i colori dei vostri capi rimarranno sempre lucenti. Ricordate: il sole scolorisce e ingiallisce, quindi prestiamo attenzione.

terzo step: stiratura. Una volta asciutti i nostri capi abbiamo due alternative: stirarli o non stirarli. Il lino è un tessuto che di natura è stropicciato, quindi se le pieghe non sono eccessive possiamo indossarlo senza passarlo al ferro. Con il calore del corpo le piccole pieghe rimaste andranno via. Se invece nonostante tutto i nostri abiti in lino sono ancora troppo stropicciati stiriamoli, ma con cura. Bagniamo leggermente le pieghe e stiriamo utilizzando il vapore.

quarto step: riporre i capi nell'armadio. Se li abbiamo lavati alla perfezione, stirati e poi riponiamo i nostri capi in lino nell'armadio strapieno sarà molto probabile che tutto il nostro lavoro svanirà, in quanto si stropiccerà tutto nuovamente. Quindi troviamo un posto per riporre i nostri abiti in lino che non faccia sgualcire il tessuto. Così facendo avremo sempre capi perfetti e pronti all'uso!

Abbiamo visto tutti i trucchi per gestire al meglio i nostri capi in lino! Adesso non ci resta che fare ciò che più amiamo in assoluto: realizzare i look più trendy del momento, magari con il tessuto in lino!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutti i segreti del fashion!