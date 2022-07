Tutti i trucchi da chef e gli errori da evitare per una superba cheesecake al caffè!

Scopri quali sono gli errori da evitare per ottenere una cheesecake al caffè che sia buona e ricca di gusto.

Se sei un’amante dei dolci e del caffè, avrai sicuramente provato almeno una volta la cheesecake al caffè. Un dolce che tutto sommato è piuttosto semplice da preparare ma che spesso non riesce come si vorrebbe per via di alcuni errori davvero banali.

Per fortuna, basta apprendere almeno i più importanti e comuni per ottenere un dolce del tutto diverso e andare incontro a qualcosa che piaccia sia a te che alle persone a cui deciderai di offrirlo. Ecco, quindi, quali sono gli errori che non dovresti fare mai più quando prepari la cheesecake al caffè.

Gli errori da non fare mai quando prepari la cheesecake al caffè

Per realizzare una cheesecake al caffè è molto importante poter contare su ingredienti che siano il più possibile genuini. A ciò bisogna aggiungere una buona ricetta e la conoscenza di quegli errori basilari che è davvero importante evitare.

Solo così, infatti, potrai contare su qualcosa di buono e che ti restituisca la stessa esperienza di gusto che avresti gustandone una acquistata in pasticceria. Esattamente ciò che ti serve per conquistare tutti e per contare su un dolce davvero piacevole da gustare.

Inserire un caffè a caso

Il primo errore che non andrebbe mai fatto è quello di inserire un qualsiasi caffè. Potendo scegliere è infatti molto importante optare per un caffè che sia poco acido. In questo modo il dolce sarebbe più gustoso e la cheesecake risulterà impeccabile in un’eventuale versione light e a base di formaggio e yogurt. La qualità arabica è sicuramente una delle più buone e puoi optare anche per mescolare insieme sia il caffè in tazza (meglio se realizzato con la moka) a quello solubile.

Usare gli aromi

Una buona cheesecake dovrebbe avere degli ingredienti il più possibile naturali. Inserire degli aromi potrebbe infatti alterare il sapore del dolce. Se proprio non puoi farne a meno puoi optare per della vaniglia o del cacao amaro in polvere. Ciò che conta è non scegliere mai quelli chimici ed evirare i caffè aromatizzati. In questo modo eviterai di andare incontro ad un sapore inatteso e che potrebbe essere diverso da quello che desideravi ottenere.

Sbagliare con i biscotti

La base per una buona cheesecake sono senza alcun dubbio i biscotti. Questi devono essere il più possibile semplici e con un sapore leggero abbastanza da poter essere esaltato con il caffè. Che tu scelga di mescolare del caffè solubile con i biscotti o di inserirli semplicemente dopo averli lavorati con il burro, il consiglio è quindi quello di puntare sui biscotti giusti. Per farlo potresti fare delle prove e assaggiare vari biscotti immersi nel caffé. Si tratta della prova generale che ti aiuterà a fare la scelta giusta.

Ora che hai capito quali sono gli errori da non fare mai più con la cheeseckae, proprio come avvenuto dopo aver scoperto quelli da non fare con il tiramisù alle fragole potrai contare su un risultato estremamente piacevole ed in grado di darti tutte le soddisfazioni che cerchi. Ti basterà infatti seguire bene la ricetta e ricordarti degli errori da non fare mai più e la tua cheesecake al caffè risulterà più buona e golosa che mai.