Test: chi sei veramente? Scoprilo attraverso un piatto

Qual è la tua vera personalità? Questo test ti consentirà di scoprire i dettagli più nascosti del tuo carattere. Lascia spazio al tuo istinto

Credi di conoscere realmente la tua personalità? Non ti è mai capitato di reagire in un determinato modo ad una situazione e di essere la prima a sorprendersi quel comportamento? A volte capita di ignorare alcuni dettagli del nostro carattere, soprattutto se si tratta dei difetti. Questo test ti darà una grossa mano a scoprire la tua vera personalità. Adesso rilassati e segui le istruzioni.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo quattro piatti di colori diversi: il primo è grigio, il secondo è giallo, il terzo bianco e il quarto è rosso. Quale preferisci? Quale colore ha attirato per primo la tua attenzione? Se dovessi impiattare in questo momento, quale numero indicheresti? Soltanto tu hai la risposta a queste domande, stiamo parlando dei tuoi gusti personali.

Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Scegli un piatto e poi scorri il testo verso il basso, alla ricerca del profilo abbinato alla tua decisione. Ti ricordiamo che il test dei piatti non ha nessuna validità scientifica. Non stai partecipando ad alcun esperimento, si tratta soltanto di un intrattenimento divertente e stimolante per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

I profili del test

Piatto grigio: se hai scelto questo piatto, vuol dire che hai una personalità ben definita. Sei una persona indecisa, spesso non sai quale direzione prendere. La tua insicurezza nasce da una scarsa consapevolezza dei tuoi mezzi. Credi poco in te stessa e hai sempre bisogno di conoscere l’opinione di chi ti sta intorno per avere una conferma. Prova ad essere più indipendente in futuro, le capacità ce l’hai.