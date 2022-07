Il tuo tiramisù alle fragole non è mai top? Forse fai questi piccoli errori!

Scopri quali sono gli errori da evitare per ottenere un buon tiramisù alle fragole. Il risultato sarà più buono che mai.

Con la bella stagione, un buon tiramisù alle fragole rappresenta la scelta più giusta per un dolce piacevole ed in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Per poter contare su un dolce che sia ricco di gusto, leggero e piacevole da mangiare è però molto importante seguire i passaggi della ricetta facendo attenzione a non commettere alcuni errori spesso banali ma in grado di fare la differenza.

Se anche tu ti sei trovata più volte a voler preparare un tiramisù alle fragole e a non ottenere il risultato sperato, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, ti sveleremo quali sono gli errori da non fare mai più.

Gli errori da non fare mai con il tiramisù alle fragole

Il tiramisù alle fragole rientra tra i dolci estivi più apprezzati. Nonostante la presenza del mascarpone, infatti, risulta essere un dolce fresco ed estremamente piacevole da gustare.

Un dolce che è importante preparare omettendo alcuni errori che una volta messi in atto possono rovinarlo del tutto. Ecco, quindi, quelli più comuni e che una volta evitati cambieranno l’esito del tuo tiramisù alle fragole.

Scegliere male le fragole

Per un buon tiramisù le fragole vanno selezionate. Oltre ad essere perfettamente sane e dolci al punto giusto è importante che non abbiano macchie e che non appaiano rovinate. In questo modo, infatti, l’aspetto sarà molto più piacevole. E a questo si aggiungerà anche il dolce sapore insito in questa preparazione.

Dosare male lo zucchero

Un altro errore che si fa spesso quando si prepara il tiramisù è quello di sbagliare con le quantità dello zucchero. In particolar modo per quello alle fragole è infatti importante controllarne il sapore. Ci sono fragole più o meno dolci ed è solo controllando il risultato prima che sia troppo tardi che potrai contare su un dolce che sia tale al punto giusto e che ti soddisferà al punto da volerlo preparare ancora.

Sottovalutare l’importanza del mascarpone

Anche il mascarpone ha la sua importanza, sopratutto in un dolce dal sapore così delicato. Per poter contare su un buon risultato il consiglio è quindi quello di prepararlo in casa. In caso contrario è importante sceglierne uno che sia di qualità e che risulti essere ricco di gusto. Così facendo potrai mettere insieme un’armonia di sapori in grado di fare la differenza.

Non farlo riposare

Anche se la voglia di gustare il tuo tiramisù è tanta, devi ricordare che il riposo è una delle caratteristiche fondamentali, soprattutto per via della presenza delle fragole. Il loro sapore delicato necessita infatti di mescolarsi al meglio agli altri ingredienti e per farlo necessita di qualche ora in frigo. Dalle cinque alle dieci ore, mantenerlo al fresco per un po’ ti gratificherà al punto da volerlo ripetere ancora.

Scegliere biscotti dal sapore forte

Che si possano usare altri biscotti oltre ai savoiardi è più che normale. Nel caso del tiramisù alle fragole, però, è importante scegliere quelli dal sapore più delicato. Il loro sapore dovrà infatti sposarsi con quello delle fragole e tutto senza coprirne il sapore. La prossima volta, quindi, concentrati molto sulla loro ricerca.

Ora che hai scoperto quali sono gli errori più comuni per un tiramisù alle fragole perfetto, proprio come avvenuto scoprendo gli errori da non fare con la confettura di fragole, ti basterà annotarli ed evitare di ripeterli. Così facendo potrai contare su un risultato davvero unico ed in grado di gratificare sia te che le persone a cui sceglierai di offrirlo.