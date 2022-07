Ilary Blasi, che spettacolo: fisico marmoreo e sorriso radioso

Ilary Blasi incanta dall’Africa: in vacanza con i figli regala ai fan uno spettacolo mozzafiato sfoggiando un fisico marmoreo e un sorriso radioso.

Ilary Blasi sempre più bella. In vacanza in Africa dove si è rifugiata con la sorella Silvia e i figli Christian, Chanel e Isabel per sfuggire dal clamore mediatico scatenato dall’annuncio della fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Ilary sta letteralmente lasciando senza parole i fan che ammirano la sua bellezza.

Rilassata, semplice e con un look acqua e sapone, Ilary ha condiviso una serie di storie su Instagram in cui, oltre a mostrare la bellezza del luogo in cui ha scelto di trascorrere le vacenze e foto degli animali visti durante il safari, ha pubblicato anche alcune sue foto di fronte alle quali è difficile restare indifferenti.

Ilary Blasi manda in delirio il web: fisico statuario in Africa

Per Ilary Blasi, l’estate 2022 ha sicuramente un sapore diverso. La fine del matrimonio con Francesco Totti che, per la prima volta, si è mostrato in pubblico dopo aver ufficializzato la separazione, ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita. Dopo aver trascorso gli ultimi vent’anni accanto all’ex capitano della Roma e aver formato con lui una splendida famiglia con la nascita dei figli Christian, Chanel e Isabel, Ilary sta vivendo la sua prima estate da mamma single.

Ilary si è così concessa una vacanza in Africa dove sta sfoggiando il look dell’estate regalando ai fan anche delle foto assolutamente mozzafiato. Sulla spiaggia con un look maculato e i capelli lunghi raccolti in una lunga coda o su un lettino mentre si gode un frutto tipico del post sfoggiando anche un sorriso radioso, Ilary è un vero spettacolo per la natura.

Lontana dall’Italia, circondata dall’amore dei figli, sta ricaricando le energie per il ritorno in Italia. Non si sa quando finirà la vacanza della Blasi che si sta dedicando ai tre figli in attesa di tornare anche a lavorare. Dopo il successo ottenuto con la conduzione dell’Isola dei Famosi 2022, non è escluso che per Ilary non arrivino altre trasmissioni. Per ora, però, si gode il sole, il mare e la natura dell’Africa.