Se i falafel non vengono bene stai commettendo questi errori!

Scopri quali sono gli errori da non fare mai quando prepari i falafel. Evitandoli, otterrai il massimo del gusto.

Se anche tu sei un’amante della cucina etnica, adorerai sicuramente i falafel (o felafel). Delle soffici polpette di ceci estremamente gustose e perfette sia per un antipasto veloce che per un piatto particolare e da condividere con parenti ed amici.

Se hai provato a farli a casa, però, ti sarà capitato con molta probabilità di ottenere dei risultati molto diversi da quelli sperati. Cosa che dipende sicuramente da degli errori comuni e che possono rovinare il risultato finale del tuo piatto. Oggi, quindi, ti sveleremo quali sono i passi che non dovresti mai fare durante la preparazione dei falafel. Così facendo, otterrai un piatto estremamente gustoso.

Gli errori da non fare mai con i falafel

Imparare a realizzare degli ottimi falafel passa dal non commettere due o tre errori di base che pur essendo all’apparenza piccoli possono fare la differenza.

La buona notizia è che una volta appresi quali sono, il risultato sarà così piacevole che non vorrai più smettere di prepararli e, ovviamente, di gustarli. Ecco, quindi, cosa devi sapere per cambiare del tutto il risultato della tua ricetta.

Usare ceci in scatola

Iniziamo dall’errore più grave che consiste nell’usare dei ceci in scatola. Questi, infatti, oltre a rilasciare umidità durante la cottura, non avranno mai il sapore tipico del falafel. Per una ricetta che funzioni è fondamentale che tu scelga di usare dei ceci crudi, mettendoli in ammollo la sera prima per poi cuocerli e usarli per realizzare i tuoi falafel. Un passaggio che forse ti annoierà un po’ ma che darà un risultato tale da rendertelo molto più simpatico.

Evitare l’aglio

Spesso durante la preparazione dei falafel si sceglie di non inserire l’aglio per evitare un sapore che non tutti amano. Si tratta però di un errore di fondo perché l’aglio è anche uno degli ingredienti più importanti e senza i quali il risultato non sarà mai lo stesso. Se proprio non lo gradisci puoi provare ad usare quello granulare. Così facendo la tua ricetta risulterà buona come sperato.

Cuocerli solo fritti

I falafel nascono fritti ed è indubbio che questo sia il modo in cui vengono meglio. Se per qualsiasi ragione non puoi consumarli in questo modo, però, privartene sarebbe un vero peccato. Cuocerli in friggitrice ad aria o in forno li renderà di sicuro un po’ meno intensi ma comunque buonissimo. Un aspetto da considerare ogni qual volta ti capiterà di rinunciarvi per paura di sbagliare. E che ti torrnerà utile quando avrai ospiti a cena che non possono mangiare cibi fritti.

Ora che conosci gli errori più gravi da non fare mai con i falafel, esattamente come avvenuto dopo aver scoperto quali sono gli errori che fai con le zucchine sott’olio, non ti resta che segnarteli evitarli e dar vita ad una ricetta unica nel suo genere. Ricetta che amerai e che sarà più che apprezzata da tutte le persone con cui sceglierai di condividerla.