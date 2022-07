Francesco Totti: dopo l’addio a Ilary Blasi si mostra in pubblico, e non è solo

By

Francesco Totti si prende il suo momento di pausa dopo il polverone mediatico della separazione da Ilary, avvistato in compagnia.

L’estate 2022 sta portando tantissime fiamme ad accendersi ma ce n’è anche qualcuna che si è spenta inevitabilmente. La separazione del momento, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi, non poteva che scatenare un polverone mediatico. Una conseguenza che, certamente, la coppia si aspettava e che ha deciso di rimandare a quando la conduttrice avesse concluso la sua Isola dei Famosi.

Soltanto qualche mese prima infatti, quando le prime notizie erano iniziate a circolare, lei e il marito si erano affrettati a sbeffeggiare i giornali su una presunta crisi a loro dire inesistente. Insomma, una notizia che ha spiazzato, ma questa volta la Blasi e il bomber erano preparati ad affrontarla. Mentre continuano a saltare da una testata all’altra i gossip sulla relazione tra il calciatore e Noemi Bocchi, la conduttrice dell’Isola in questi giorni ha preso il volo.

Direzione Tanzania per Ilary, che a meno 24 ore dal comunicato sulla separazione, ha lasciato il paese per staccare completamente da ciò che l’avrebbe coinvolta, partendo con i tre figli. L’ex letterina sta testimoniando il viaggio tramite la sua pagina Instagram, condividendo con i follower scenari da sogno tra safari, relax e tanto affetto familiare.

Totti si sfoga col paddle, insieme a lui il noto collega che lancia la frecciatina

E mentre Ilary Blasi cerca di svagare la mente tra elefanti e giraffe, per Francesco Totti continuano a circolare i gossip sulla sua nuova love story. I più, infatti, credono che non dovrebbe tardare ad arrivare un comunicato che ufficializza la sua relazione con Noemi. Nel frattempo, però, anche lui ha deciso di prendersi un attimo di relax e lo ha fatto con un volto noto.

Per la prima volta dopo la rottura, il Pupone è comparso pubblicamente nelle stories Instagram dell’ex collega Vincent Candela. I calciatori si sono regalati un pomeriggio di divertimento giocando a paddle, lo sport di tendenza del momento molto simile al tennis. E mentre in un break viene ritratto Totti con taggato il Fight Club Padel, in una storia che immortala la partita Candela lancia quello che sembra proprio un riferimento alla sua situazione.

“Non si perde mai. Si vince o si impara“, scrive il calciatore insieme ad una serie di cuoricini rossi e ad una linguaccia. Sicuramente la frase potrebbe essere attribuita al gioco e allo spirito sportivo che accomuna entrambi, però tra le parole aleggia un sentimento che rimanda ad altro. In effetti, probabilmente nella storia vip più bella d’Italia, nessuno ne uscirà perdente, ma per Totti e Ilary inizia un nuovo complesso capitolo della vita, da riscrivere separatamente.