Quiche di zucchine e groviera, quando la torta salata fa sognare

Se siamo stufi delle torte salate classiche, basta poco per fare il salto di qualità, lo dimostriamo con la quiche di zucchine e groviera

Questa volta ci giochiamo un jolly, come nelle vecchie edizioni di Giochi senza frontiere. Prepariamo un antipasto che può diventare anche il nostro pranzo sul posto di lavoro oppure l’ideale per un pranzo in spiaggia o in gita.

Stiamo parlando della quiche di zucchine e groviera, una torta salata perfetta anche quando arrivano ospiti inattesi.

Quiche di zucchine e groviera, ottima da congelare

Come molte altre torte salate, anche la quiche di zucchine e groviera può essere congelata dopo la cottura. Meglio metterla via già affettata e poi basterà scaldarla in forno.

Ingredienti:

1 rotolo di pasta brisée

6 zucchine medie

140 g di groviera

4 uova medie

50 g di parmigiano grattugiato

200 ml di panna da cucina

100 ml di latte intero

1 rametto di timo fresco

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale fino q.b.

Preparazione:

Laviamo e mondiale le zucchine spuntandole, poi tagliamole a fettine sottili e possibilmente uniformi. Per questo è meglio usare una mandolina, a meno che non abbiamo un’ottima manualità con il coltello.

Poi in una pentola con acqua bollente e già salata mettiamo a sbollentare le fettine di zucchine per un paio di minuti, perché devono rimanere ancora belle croccanti. Tiriamole su con un mestolo forato e appoggiamole su un piatto con carta assorbente da cucina. Dopo aver tamponato l’acqua, versiamole in una ciotola e condiamole con 3 cucchiai di olio.

In un’altra ciotola rompiamo le uova e poi con una frusta a mano mescoliamole con la panna, il latte e metà della groviera tritata grossolanamente al coltello. Poi aggiungiamo il parmigiano, foglioline di timo fresco, un pizzico di sale e amalgamiamo.

Il ripieno della quiche di zucchine e groviera è pronto, ora passiamo alla composizione. Foderiamo la base di una tortiera o una pirofila da 24 cm con carta da forno e poi stendiamo la pasta brisée anche sui bordi.

Copriamo tutta la base con le zucchine sbollentate, poi versiamo il composto a base di uova, panna, latte e formaggio aggiungendo anche la groviera avanzata, sempre tritata al coltello.

Infiliamo la quiche in forno già caldo a 180° per circa 40 minuti nella parte bassa del forno. Se però vediamo che prende troppo colore, copriamola con un foglio di carta alluminio, senza toccare la superficie della torta.

Quando la nostra torta salata è pronta, tiriamola fuori e lasciamola riposare per almeno 10 minuti prima di tagliarla a fette, servirà a non romperla.