Primo viaggio in solitaria? Queste città sono le mete perfette per te

Stai pensando di pianificare un viaggio in solitaria? Ecco alcune città che potrebbero fare al caso tuo.

Ti sarà sicuramente capitato di trovarti in disaccordo con il tuo compagno di viaggio sulle attività da svolgere durante la vostra vacanza.

Ovviamente sono molti i vantaggi nel viaggiare con gli amici, la famiglia o il proprio partner. Tuttavia, non c’è niente di meglio che provare qualcosa di nuovo, magari organizzando un viaggio in solitaria.

Pianifica al meglio il tuo viaggio in solitaria: scegli la tua città ideale

Negli ultimi anni i viaggi in solitaria sono diventati sempre più popolari, poiché un numero sempre maggiore di persone si innamora dell’idea di viaggiare da solo. Per chi non lo ha ancora fatto, tuttavia, l’idea di pianificare dove andare può sembrare scoraggiante. Perciò vogliamo aiutarti suggerendoti alcune città perfette per il tuo primo viaggio in solitaria.

ISLANDA

Quando si parla di diverse destinazioni nel mondo, è facile dividerle in mete sicure e non sicure. Quando si tratta dell’Islanda, risulta molto difficile inserirla tra i paesi non sicuri.

L’Islanda è assolutamente uno dei luoghi più sicuri del mondo. Per esempio, camminare da soli di notte non è un problema se si sceglie di visitarla in estate, perché, intorno al solstizio d’estate è sempre giorno. L’Islanda è così sicura che si dice che ci siano più cavalli sull’isola che agenti di polizia.

Per quanto riguarda il paesaggio, è vero che essere in Islanda è come ritrovarsi su un altro pianeta. Troverai una miriade di geyser, vulcani, cascate e ghiacciai. Se hai voglia di avventura, puoi provare ad immergerti tra le placche tettoniche che separano il continente nordamericano da quello europeo. Tieni presente che l’Islanda è un po’ più costosa della media delle destinazioni, quindi un inconveniente del viaggio in solitaria è quello di non avere nessuno con cui dividere le spese.

BELIZE

Se ti senti stressato e vuoi fuggire dalla vita quotidiana in cerca di una meta tropicale, allora il Belize fa proprio al caso tuo.

Qui potrai rilassarti su un’amaca e ammirare il paesaggio, godendoti la meravigliosa oasi centroamericana. Tutti i voli internazionali fanno scalo a Belize City. Puoi trascorrere qualche giorno sulla terraferma per esplorare le rovine Maya o partire con un traghetto locale per una delle tante isole. All’arrivo, noterai subito l’assenza di veicoli. Le biciclette sono il mezzo di trasporto principale. Tra le tante attività che offre questa isola paradisiaca, ti suggeriamo di fare un’immersione nel Great Blue Hole, proprio al largo della costa del Belize. Fidati, non te ne pentirai!

NUOVA ZELANDA

Se sei un’amante della natura e della tranquillità e desideri allontanarti il più possibile da tutto e da tutti, la Nuova Zelanda è la meta che fa per te.

È piuttosto lontana dalla maggior parte delle destinazioni del mondo, il che significa che probabilmente perderai almeno un giorno di viaggio. Tuttavia, ciò che ti aspetta dall’altra parte è costituito da paesaggi mozzafiato, che difficilmente ti dimenticherai. Il viaggio su strada è il modo migliore per esplorare il paese ed è quasi un obbligo di viaggio noleggiare un’auto. Ricordati che in Nuova Zelanda si guida sul lato sinistro, ma non preoccuparti, non ti ci vorrà molto per abituarti. Ci sono anche molti cartelli stradali che ricordano di rimanere nella propria corsia.

Per gli amanti dell’adrenalina, ti suggeriamo di visitare l’Isola a Sud del Paese, ovvero Queenstown. È nota per essere la capitale mondiale dell’adrenalina, con il Nevis Swing (il canyon swing più grande del mondo) e il canyon bungee jumping. La Nuova Zelanda può essere facilmente visitata in pochi giorni, o in qualche settimana. Le opzioni di itinerario sono quasi infinite, a seconda del tempo e del budget a disposizione.