Skin care estiva: l’ingrediente top per una pelle morbidissima!

Esiste un ingrediente perfetto che dovremmo inserire tutte nella nostra skin care estiva dal momento che rende la nostra pelle luminosissima in poco tempo, ma di cui nessuno parla. Ecco qual è.

La skin care estiva necessita di qualche accorgimento in più rispetto a quella “standard”.

Il caldo, il sudore, il mare, le docce che diventano più frequenti, i raggi UV che sono ancora più forti, posso creare danni alla pelle più o meno seri.

Ecco che quindi potremmo aggiungere un ingrediente che, non solo ci protegge, ma rende la nostra pelle ancora più morbida.

Trattasi dell’acqua termale, uno degli ingredienti cosmetici più antichi. Il primo ad usarla fu Socrate, nel V secolo a.C. ed ovviamente da allora le sue evoluzioni sono state tante ed i suoi utilizzi sono diventati sempre di più ed è usata oggi sia “pura” che mischiata ad altri attivi.

Perché l’acqua termale è così efficace? Perché lungo il percorso che fa – partendo dalla profondità della Terra ed arrivando alle fenditure della roccia – la sua temperatura aumenta di 1° ogni 33 metri e questo fa sì che arrivi anche a 100°.

Proprio questo processo la rende così utile perché aggiunge sali minerali ed oligoelementi alla sua composizione.

Detto ciò, come possiamo inserire l’acqua termale nella nostra beauty routine estiva e, soprattutto, come aiuta la nostra pelle?

Partiamo subito dicendo che inserire la nostra acqua termale nella nostra skincare estiva è il primo passo per avere una pelle sempre morbidissima.

Sappiamo che comunque l’utilizzo di acqua termale viene definita crenoterapia e che esistono sostanzialmente due tipi: quella interna, cioè in cui l’ingrediente viene ingerito, e quella esterna, che si traduce in trattamenti appunto che vanno applicati sul corpo.

In linea generale, essendo ricca di minerali è un rimedio ottimo contro la secchezza, la disidratazione, l’inquinamento. E questo in estate soprattutto è quello che ci serve.

Detto ciò, dobbiamo anche classificare l’acqua termale in base alla sua composizione ed alle sue proprietà.

In linea generale, però, a prescindere da questa distinzione, come aiuta l’acqua termale la nostra pelle?

Ci sono poi quelle bicarbonato – calciche, utili per combattere dermatiti atopiche, psoriasi soprattutto. Queste agiscono anche sul pH, dandogli l’equilibrio anche quando normalmente non lo hanno e quindi sono utilissime soprattutto sulle pelli grasse.

In Italia le più diffuse sono le acqua sulfuree, che hanno una naturale azione esfoliante. In più eliminano il sebo, cosa che le rende perfette per chi ha la pelle grassa e promuovono il rinnovamento. cellulare grazie al plancton termale, alle vitamine ed all’azoto che contengono.

E non finisce ancora qui, perché un altro segreto è applicare l’acqua termale formato spray dopo la depilazione, così che questa possa avere effetto lenitivo e possa evitare che la pelle si irriti.

E poi c’è un segreto che quasi nessuno conosce: l’acqua termale riesce a far durare di più il trucco, quindi puoi usarla al posto della cipria.

La cosa positiva è che possiamo portarla sempre nella nostra borsetta dal momento che esiste anche sotto forma di spray.

In questo caso, però, dobbiamo ricordarci di spruzzarla a circa 15 – 20 cm dal viso e di lasciarla evaporare per far sì che i componenti possano penetrare nel nostro derma ed agire in profondità.

Quando la lasciamo a casa, però, a prescindere da quale sia il suo formato, possiamo lasciarla in frigo, così che possa avere anche un effetto rinfrescante.

In ogni caso, appare quindi chiaro quanto l’acqua termale sia utile per la nostra pelle, soprattutto quando fa molto caldo.