Gnocchi colorati alla verdure fresche: tutto pronto in 30 minuti

Estate, voglia di freschezza: ecco un vero primo piatto di stagione che non ci farà mai sbagliare gli gnocchi colorati di verdure

Non è solo in estate che anche per i primi piatti dobbiamo puntare sugli abbinamenti con la natura.

Ma in estate c’è molta più scelta e le possiamo provare con questi gnocchi colorati alla verdure fresche. Tutto pronto in mezz’ora e tutto buonissimo

Gnocchi colorati alla verdure fresche, le misure contano

Per questa ricetta possiamo usate sia gli gnocchi freschi, preparati da noi all’ultimo ma anche congelati, sia quelli comprati. Meglio gnocchetti, per amalgamarsi di più con il condimento.

Ingredienti (per 4 persone):

450 g di gnocchi di patate

100 g di piselli

1 carota

2 peperoni gialli

2 cipollotti

250 g di passata di pomodoro

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 scalogno

300 ml di brodo vegetale

6 foglie di basilico

1 cucchiaino di zucchero semolato

sale fino q.b.

Preparazione: gnocchi colorati

Mentre mettiamo a bollire l’acqua per cuocere gli gnocchi possiamo già pensare anche al condimento. Laviamo la carota e peliamola con un coltellino oppure un pelapatate. Poi laviamo anche i peperoni, eliminiamo i semi e i filamenti bianchi interni. Poi tagliamo la carota a cubettini e i peperoni prima a falde e poi a dadini.

Sgraniamo anche i piselli, se abbiamo utilizzato quelli freschi, e teniamo in caldo il brodo vegetale, preparato con il dado oppure con le classiche verdure fresche (carota, sedano, pomodori e prezzemolo), poi filtrato.

Prendiamo una padella ampia oppure un tegame basso e cominciamo a versare l’olio extravergine accendendo a fiamma media. Mettiamo a soffriggere i due cipollotti tritati finemente e quando cominciano a prendere colore aggiungiamo un mestolino di brodo vegetale caldo.

Poi quando comincia ad evaporare aggiungiamo tutte le altre verdure, cioé le carote, i peperoni e i piselli freschi. Cuociamo per 5-6 minuti a fiamma media, usando il coperchio e se vediamo che le verdure si asciugano troppo aggiungiamo ancora brodo.

A quel punto aggiungiamo la passata di pomodoro oppure i pelati schiacciati con le nostre mani, le foglie di basilico lavate e spezzettate a mano, il cucchiaino di zucchero, un pizzico di sale. Continuiamo a cuocere a fiamma medio-bassa, sempre con il coperchio, per 15 minuti.

Intanto lessiamo gli gnocchi in abbondante acqua salata e scoliamoli quando sono al dente. In genere, soprattutto con quelli freschi, basterà aspettare che arrivino a galla per tirarli su e metterli direttamente nella padella.

Lasciamo insaporire gli gnocchi con il condimento per un paio di minuti e poi impiattiamo con un filo di olio fresco.