Belen Rodriguez e Stefano De Martino: in barca mostrano tutto

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ora è tutto vero: dopo settimane di rumors, in barca mostrano tutto e il web impazzisce.

Da anni, Belen Rodriguez e Stefano De Martino infiammano il gossip italiano. Sin dai loro primi incontri nello studio di Amici, i paparazzi non li hanno mai persi di vista un attimo immortalando le prime uscite insieme, le prime giornate da genitori di Santiago e tutto quello che è accaduto successivamente nella loro vita privata. Dopo essere diventati marito e moglie, la vita matrimoniale di Belen e Stefano non è stata semplicissima. I due si sono lasciati due volte provando ad essere semplicemente due genitori che si vogliono bene e si rispettano, ma i buoni propositi sono durati poco.

Belen, in particolare, dopo essere tornata single, ha provato a rifarsi una vita senza Stefano per ben due volte. La prima con Andrea Iannone e la seconda con Antonino Spinalbese con cui ha avuto anche la figlia Luna Marì. Tutto, però, l’ha riportata tra le braccia del conduttore napoletano ed oggi, in barca, è arrivata la conferma che tutti gli amanti del gossip aspettavano.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la foto che tutti aspettavano è arrivata

Mentre Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser conquistano sempre più fan con il loro amore, Belen Rodriguez, dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese, è tornata al centro del gossip per il riavvicinamento con Stefano De Martino. Un riavvicinamento che, finora, la showgirl argentina e il conduttore napoletano non avevano commentato limitandosi ad essere protagonisti dei sogni dei fan più romantici. Almeno fino a ieri quando Belen, in preda ad un senso di romanticismo estremo, ha deciso di regalare ai fan uno scatto mozzafiato proprio insieme a Stefano.

Oltre ad aver pubblicato foto e video del weekend trascorso a Ponza con il figlio Santiago, Belen ha pubblicato anche la foto che vedete qui in alto confermando ufficialmente il ritorno con Stefano De Martino. Una foto scattata al tramonto e che immortala un dolce momento tra la showgirl argentina e il conduttore napoletano che hanno deciso di riprovarci nuovamente.

La coppia era stata pizzicata in teneri atteggiamenti già dal settimanale Chi, ma il gesto social era quello che tutti i fan aspettavano. Dopo Belen, anche Stefano regalerà ai fan una nuova foto di coppia?