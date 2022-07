In quale città si trova il ponte pedonale sospeso più lungo del mondo?

È stato appena inaugurato il ponte pedonale sospeso più lungo del mondo. Ma sai in quale città europea si trova?

Sei pronta per una bella passeggiata sul ponte pedonale sospeso più alto del mondo? La sua inaugurazione è avvenuta poco tempo fa e molti turisti hanno preso la palla al balzo per essere tra i primi a camminarci sopra. Ma dove si trova esattamente questo fantastico ponte da record?

In ogni caso, se sei amante del brivido, questo ponte fa proprio al caso tuo. Anche se passeggiare tranquillamente su un ponte pedonale non sembra esattamente un’avventura da cardiopalma, questo ponte particolare è speciale.

Quale città ospita il ponte pedonale sospeso più alto del mondo?

Il ponte protagonista del nostro articolo si chiama Sky Bridge 721, che prende il nome dalla sua lunghezza. Infatti, questa maestosa creazione è lunga la bellezza di 721 metri.

Ci sono voluti ben due anni per la realizzazione e ha appena aperto ai visitatori di tutto il mondo. Ma in quale città si trova esattamente il ponte pedonale sospeso più lungo del mondo? È situato in Repubblica Ceca, più precisamente nel piccolo comune di Dolni Morava. Quest’ultimo si trova nella parte nord-orientale del Paese, vicino al confine con la Polonia. La sua altitudine è di oltre 100 metri sul livello del mare. La parte più alta del ponte dista 95 metri dalla valle sottostante. Le anime che hanno il coraggio di avventurarsi nella lunga camminata sono ricompensate con una vista mozzafiato, per non dire da Instagram, sulle montagne circostanti di Jeseníky.

Naturalmente, potrebbe essere difficile godere di questi panorami se si ha troppa paura di aprire gli occhi, quindi se soffri di vertigini, ti consigliamo di lasciare perdere. La costruzione dello Sky Bridge è durata circa due anni, per un costo di 8,5 milioni di euro. Secondo alcuni critici il ponte è troppo grande e invasivo, mentre altri temono che il ponte porti Dolni Morava, un piccolo villaggio di circa 500 residenti, ad essere invaso dai turisti. Il settore turistico invece non aspetta altro, affermando che attirare i visitatori è esattamente ciò che si spera che la passerella faccia. Alla fine saranno ammesse sul ponte un massimo di 500 persone alla volta, ma per le prime due settimane ne saranno ammesse solo la metà, mentre le autorità cercheranno di soddisfare quella che si prevede sarà una grande folla.

Prima di salire, assicurati che il vento non soffi troppo forte. Infatti, lo Sky Bridge sarà chiuso ai pedoni se i venti raggiungono i 135 chilometri orari, anche se, considerando che i venti di categoria 1 di uragano iniziano a 120 chilometri orari, probabilmente le autorità potranno considerare di chiudere anche con venti meno intensi. Se sei interessata a farci una salto, sappi che Dolni Morava si trova a circa 200 chilometri a est di Praga. Per arrivare in auto dalla capitale al piccolo villaggio che ospita il ponte, occorrono circa due ore e 30 minuti. È anche possibile prendere un treno da Praga, che impiegherà circa quattro ore per arrivare a destinazione.