Melissa Satta e Giorgia Palmas: Sardegna in fiamme, ex veline incantano

Melissa Satta e Giorgia Palmas tornano in Sardegna per le vacanze e infiammano l’Isola: le due ex veline, sempre più belle, incantano tutti.

Belle, bellissime e assolutamente strepitose. Passano gli anni, ma Melissa Satta e Giorgia Palmas continua ad incantare il pubblico e a lasciare tutti senza fiato con la loro bellezza che diventa sempre più evidente. Sono passati anni da quando Melissa e Giorgia ballavano sul bancone di Striscia la Notizia.

Oggi, la loro vita è notevolmente cambiata. Oltre a lavorare sempre nel mondo dello spettacolo, entrambe sono diventate mamme e, da mamme, sono ancora più belle come sottolineano i fan che restano incantati di fronte alle forme mozzafiato di entrambe.

Melissa Satta e Giorgia Palmas: bellezze mozzafiato in bikini

Melissa Satta e Giorgia Palmas si sono fatte conoscere come veline di Striscia la Notizia. Entrambe bellissime, pur essendo passati anni dal loro debutto nel mondo dello spettacolo, riescono sempre a lasciare tutti senza fiato. Approfittando dell’inizio dell’estate, entrambe sono tornate nella loro Sardegna infiammando i luoghi in cui stanno soggiornando.

La Satta che, dopo il divorzio da Kevin Prince Boateng che si è risposato con la nuova compagna, ha ritrovato l’amore con Mattia Rivetti, in Sardegna, ha sfoggiato un bikini zebrato mentre si rilassa al sole. Fondoschiena perfetto e gambe affusolate per Melissa che, mamma di Maddox, non ha mai negato il sogno di allargare la famiglia.

“Una dea incantevole”, “Che queen”, “Bellissima”, “Sei sempre la più bella di tutte“, sono alcuni dei commenti dei fan sotto la foto che vedete qui in alto. Altrettanto successo hanno avuto le foto in bikini di Giorgia Palmas. Dopo aver sposato il suo Filippo Magnini, con le figlie Mia e Sofia e il marito, la Palmas è volata in Sardegna per godersi la famiglia, il sole e il mare.

“L’acqua oggi non era un granchè”, scherza Giorgia pubblicando la foto che vedete qui in alto. In bikini, con i capelli raccolti, occhiali da sole e il suo meraviglioso sorriso, la Palmas è davvero uno spettacolo come sottolineano i fan.

“Che meraviglia”, “Sei splendida”, “Stupenda tu e stupenda la Sardegna”, “Sempre bellissima”, sono alcuni dei commenti sotto il post.